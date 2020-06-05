Мюррей: больше никаких оправданий

Генеральный менеджер “Анахайма” Боб Мюррей

В “Анахайм Дакс” больше не принимают никаких оправданий.

Об этом в среду в телефонном интервью заявил генеральный менеджер клуба Боб Мюррей. В этом сезоне “Дакс” (29-33-9, 47,2% набранных очков) во второй раз подряд остались за бортом розыгрыша Кубка Стэнли. 12 марта, когда НХЛ приостановила сезон из-за пандемии коронавируса, команда занимала 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.

“Ответственность за результат будет иной, – сказал Мюррей, добавив, что для некоторых молодых игроков все же будет сделана скидка в связи с повышенной нагрузкой в этом чемпионате. – С этим покончено. Я уже несколько раз говорил, что настроен решительно, и тренеры убедятся в этом. Они уже почувствовали, о чем идет речь. Это касается распределения игрового времени, ветеранов и других игроков”.

Мюррей, ставший генеральным менеджером “Дакс” 12 ноября 2008 года, не в первый раз публично обращается к команде. В прошлом году он уволил тренера Рэнди Карлайла, и сам руководил игрой “Анахайма” в последних 26 матчах сезона 2018-19 (14-11-1). “Дакс” тогда не попали в розыгрыш Кубка Стэнли, что случилось с ними впервые с 2012 года, а Мюррей заявил, что некоторые игроки команды “смирились с поражениями”.

Мюррей решил изменить настрой в команде и 17 июня прошлого года назначил тренером Далласа Икинса. Предыдущие четыре сезона Икинс провел на посту тренера фарм-клуба “Дакс” в АХЛ. До этого он в течение двух лет (с 2013 по 2015 годы) тренировал “Эдмонтон Ойлерз”, потерпев в 113 матчах 77 поражений (36-63-14).

Чемпионат 2019-20 годов “Анахайм” начал 9-6-0, затем выиграл только восемь встреч из 31 (8-18-5), а в концовке нынешнего сезона взял очки в семи играх из десяти (5-3-2). Мюррей объясняет неудачи слабой игрой команды в неравных составах: “Дакс” заняли 30-е место в НХЛ по реализации большинства (14,7%) и 26-е по надежности игры в меньшинстве (77%).

“Мы сыграли очень слабо, это недопустимо, – сказал Мюррей. – В этом виноваты тренеры, игроки, все. Этому не может быть оправданий. Положение надо исправить. … Кое-что надо изменить, и я настроен очень серьезно в этом плане. Мы не можем допустить, чтобы команда играла так нестабильно. Я думал, что (Икинс) очень организован и подготовлен. Считал, что он очень быстро нашел общий язык с игроками, но это было не так. Думаю, что ему надо избавиться от некоторого багажа, который у него остался еще со времен работы с “Эдмонтоном”. Мне кажется, у него это уже получилось. Он очень, может быть даже слишком требовательно относился к некоторым молодым ребятам в той команде, и это обернулось против него. Кстати, я не хочу сказать, что во всем виноват он. Просто говорю, что вся ситуация … Мне кажется, он снизил требования к ним. Я знаю, что он изменится, будет настойчивее в следующем сезоне. Ему нужно было подправить кое-что в себе, и он это сделал. В большинстве матчей мы выглядели очень неплохо. Поэтому я рассчитываю на большее в следующем году. Мы показали, что умеем играть в хоккей. Нам надо решить проблему игры в неравных составах, и тренерский штаб сейчас занимается этим вопросом”.

Шансы “Дакс” выиграть лотерею драфта НХЛ в этом году оцениваются в 8,5% (пятое место). Первый этап лотереи состоится 26 июня. В последний раз “Анахайм” выбирал игрока в первой пятерке в 2005 году, задрафтовав под вторым номером форварда Бобби Райана.

“С нетерпением этого жду, – сказал Мюррей. – Надеюсь, что мы не опустимся очень низко, как это было по разным причинам в прошлые годы. У нас есть шанс выиграть лотерею. В любом случае мы получим хорошего игрока в этом году, я в этом убежден. Мы сможем задрафтовать трех ребят из первых 36. Мы только что завершили ряд совещаний по драфту, и я неплохо знаком со всеми игроками, о которых сейчас говорят. Я очень жду драфта. У нас есть шанс усилить состав и начать двигаться вперед”.

А еще Мюррей подчеркивает, что не будет принимать никаких оправданий, когда откроются тренировочные лагеря.

“Я уже этого наслушался. Хватит, – сказал генеральный менеджер. – Оглядываясь назад, могу сказать, что ослабил уровень требований, предоставив каждому возможность действовать слишком свободно. Посчитал, что мне не следует активно вмешиваться. Решил, пусть Даллас и его помощники делают свою работу. Сейчас я считаю это ошибкой. Я ошибся в оценке. Со мной в команде не согласны, говорят, что это не было ошибкой, но я так не считаю, и больше это не повторится”.