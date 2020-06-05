В День окружающей среды в Константиновке облагородили спортивную площадку с футбольным полем

5 июня, во Всемирный день окружающей среды,Фонд Бориса Колесниковаихоккейный клуб «Донбасс»провели благотворительную акцию по облагораживанию г. Константиновка. Она призвана привлечь внимание общественности к экологическим проблемам, напомнить о бережном отношении к окружающей среде и ее роли в жизни каждого человека.

Благотворители, хоккеисты, а также сотрудники управления культуры, молодежи и спорта Константиновской городской администрации, представители ГО «Футбольный клуб Донбасс» и Константиновского городского центра физического здоровья населения «Спорт для всех» привели в порядок городскую спортивную площадку с футбольным полем.

«Спортивный объект по улице Циолковского давно требовал обновления, здесь занимаются местные спортсмены, проводят тренировки футболисты. Однако средств на его восстановление катастрофически не хватало. Радует, что нашлись неравнодушные люди, которые не остались в стороне и не ограничились громкими заявлениями, а приобрели все необходимое для облагораживания стадиона, за что им огромное спасибо», – говоритОльга Хоменко, начальник управления культуры, молодежи и спорта Константиновской городской администрации.

Участники акции собрали и вывезли мусор, покосили траву, заменили лавочки и установили урны, покрасили ворота и спортивные тренажеры. Школа поварского искусства Фонда Бориса Колесникова подготовила закуски и угощения для активистов.

«Донбасс – очень красивый регион; сохранять и приумножать его природные богатства – наша общая задача. Благотворителям, спортсменам, муниципальным властям и волонтерам очень важно объединяться и заниматься природоохранной деятельностью, делать мир вокруг себя чище и лучше. Сообща у нас получится побудить людей сохранять и защищать природу, содержать в чистоте родные города и села», – рассказываетСофия Мудрык, директор Фонда Бориса Колесникова.

«Любовь и интерес к природе, понимание необходимости ее сохранения – важные аспекты для любого человека, вне зависимости от его рода деятельности. Но особенно эта тема близка спортсменам. Здоровая окружающая среда – базовый фактор для правильного и продуктивного занятия спортом.



Стремление к сохранению и улучшению окружающей среды – это одно из тех качеств, которые мы стараемся привить воспитанникам нашей ДЮСШ. Именно поэтому клуб с удовольствием откликнулся на инициативу и принял участие в очередном подобном мероприятии», – добавляетФедор Ильенко, генеральный директор ХК «Донбасс».

Источник: сайт ХК«Донбасс»