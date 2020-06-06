Рене Фазель: «Если хоккеисты НХЛ не приедут, у нас все равно будет отличный чемпионат мира»

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель высказался по поводу возможного отсутствия хоккеистов из сильнейшей лиги мира на чемпионате мира в 2021.

– Без присутствия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пхенчхане было великолепное шоу. Если хоккеисты лиги не приедут, у нас все равно будет отличный чемпионат мира. Но, с учетом возможного переноса начала турнира с 7 мая на 21-е, мы надеемся, что они приедут. Если же нет, то мы, конечно, не можем это никак контролировать. Но у меня есть ощущение, что регулярный чемпионат НХЛ в следующем сезоне завершится в начале мая.



НХЛ пытается возобновить чемпионат в конце июля и закончить сезон, поэтому для лиги сейчас это главный вызов. Когда нормальная жизни вернется, мы будем больше общаться с НХЛ на эту тему. Плюс есть еще момент, связанный с политической ситуацией между Китаем и США, но мы следим за этим и будем работать, – сказалФазель.

Источник:ТАСС