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Хоккей

Рене Фазель: «Если хоккеисты НХЛ не приедут, у нас все равно будет отличный чемпионат мира»

Николай ПисаревНет комментариев
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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель высказался по поводу возможного отсутствия хоккеистов из сильнейшей лиги мира на чемпионате мира в 2021.

– Без присутствия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пхенчхане было великолепное шоу. Если хоккеисты лиги не приедут, у нас все равно будет отличный чемпионат мира. Но, с учетом возможного переноса начала турнира с 7 мая на 21-е, мы надеемся, что они приедут. Если же нет, то мы, конечно, не можем это никак контролировать. Но у меня есть ощущение, что регулярный чемпионат НХЛ в следующем сезоне завершится в начале мая.

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НХЛ пытается возобновить чемпионат в конце июля и закончить сезон, поэтому для лиги сейчас это главный вызов. Когда нормальная жизни вернется, мы будем больше общаться с НХЛ на эту тему. Плюс есть еще момент, связанный с политической ситуацией между Китаем и США, но мы следим за этим и будем работать, – сказалФазель.

Источник:ТАСС

Источник: uhl.ua
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