Герин не сомневается в приоритетах

Билл Герин

Перед “Миннесота Уайлд” не стоит выбор, что важнее: победа в квалификационной серии Кубка Стэнли или лотерея драфта НХЛ. Так считает генеральный менеджер команды Билл Герин.

“Я думаю, что все задумывались на эту тему, но наша работа заключается в том, чтобы выигрывать матчи, а не выходить на площадку ради шанса получить первый выбор на драфте, – сказал Герин в интервью изданию Athletic, которое было опубликовано в пятницу. – Мы будем играть на победу. Иначе нельзя. Просто нельзя. Я уже говорил, что эти игры будут сумасшедшими. Надо подготовиться. Мы будем бороться за победу, а не за выбор на драфте. Так нельзя. Так никто не делает”.

“Уайлд” (35-27-7, процент набранных очков – 55,8%) заняли десятое место в Западной конференции. В одной из восьми квалификационных серий НХЛ до трех побед они встретятся с “Ванкувер Кэнакс” (седьмое место, 36-27-6, 56,5%).

Победители этих серий выходят в розыгрыш Кубка Стэнли, а проигравшие смогут побороться за право первого выбора на драфте, которое разыграют с помощью второго этапа лотереи драфта. Шансы всех восьми проигравших команд на успех в лотерее оцениваются одинаково – 12,5%.

“Если уж играть в квалификации, то играть на победу, – сказал Герин. – Да, придется бороться, будет нелегко. … Но у нас есть шанс вступить в борьбу за Кубок Стэнли. Какой бы ни была ситуация, мы всегда будем стремиться к этому. Мы играем ради Кубка, и хотим этого. Мы хотим вернуть его в Миннесоту. Если обстоятельства сложились таким образом, то их надо просто принять и двигаться дальше”.

Такой же подход у Герина к решению проблемы с вратарями. Три голкипера (Деван Дубник, Алекс Стэлок и дебютант лиги Каапо Кахконен) будут бороться за место первого номера команды в тренировочном лагере, который должен открыться 10 июля в рамках третьего этапа Плана возобновления сезона в НХЛ.

Герина спросили, собирается ли он задействовать в квалификации Кахконена с целью оценить его потенциал для следующего сезона.

“Это неподходящий момент для этого, – ответил генменеджер. – Нам нужно победить, поэтому играть будет сильнейший. Я знаю, насколько хорош Каапо. Он провел отличный сезон. Сейчас ворота команды должен защищать лучший на данный момент вратарь, чтобы мы смогли победить. Я не буду в таких условиях выпускать вратаря на лед только для того, чтобы посмотреть на него. Сейчас все делается ради победы”.

Когда НХЛ 12 марта приостановила сезон из-за пандемии коронавируса, “Миннесота” не входила в зону плей-офф. В обычных условиях клуб принял бы участие в лотерее драфта. В последний раз команда выбирала игрока на драфте в первой пятерке в 2005 году (Бенуа Пульо, четвертый номер) и ни разу не была первой в очереди за молодыми хоккеистами за все время своего существования (с сезона 2000-01 годов). Самый высокий выбор клуба – третий номер в 2000 году (Мариан Габорик).

Первым номером предстоящего драфта, вероятно, станет нападающий Алексис Лафренье, двукратный обладатель титула лучшего игрока Канадской хоккейной лиги (объединяет три ведущие молодежные хоккейные лиги Канады). Центральное скаутское бюро НХЛ поставило его на первое место в окончательном рейтинге полевых игроков, выступающих в Северной Америке, которые выходят на драфт в этом году.

Если “Миннесота” примет участие в лотерее за право первого выбора и проиграет, тогда клубу предстоит занять место в очереди за молодыми игроками под номером с девятого по 15-е, которое команда получит в зависимости от других показателей.