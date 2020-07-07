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Хоккей

НХЛ и профсоюз игроков согласовали протоколы возобновления сезона

Николай ПисаревНет комментариев
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Заместитель комиссионера НХЛБилл Дэйлисообщил, что лига и профсоюз игроков согласовали протоколы возобновления сезона.

По словам Дэйли, стороны достигли соглашения по протоколам для тренировочных лагерей и матчей. Переговоры о продлении коллективного соглашения, которое также необходимо для возобновления сезона, все еще продолжаются.

В случае одобрения протоколов и нового коллективного соглашения игроками и владельцами клубов планируется, что тренировочные лагеря откроются 13 июля. Затем команды отправятся в два города, которые примут матчи турнира.

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Ожидается, что сезон возобновится в конце июля – начале августа. Обладатель Кубка Стэнли будет определен в октябре.

Источник: uhl.ua
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