НХЛ и профсоюз игроков согласовали протоколы возобновления сезона

Заместитель комиссионера НХЛБилл Дэйлисообщил, что лига и профсоюз игроков согласовали протоколы возобновления сезона.

По словам Дэйли, стороны достигли соглашения по протоколам для тренировочных лагерей и матчей. Переговоры о продлении коллективного соглашения, которое также необходимо для возобновления сезона, все еще продолжаются.

В случае одобрения протоколов и нового коллективного соглашения игроками и владельцами клубов планируется, что тренировочные лагеря откроются 13 июля. Затем команды отправятся в два города, которые примут матчи турнира.

Ожидается, что сезон возобновится в конце июля – начале августа. Обладатель Кубка Стэнли будет определен в октябре.