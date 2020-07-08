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Украинская хоккейная лига приступает к формированию состава юбилейного сезона

Николай ПисаревНет комментариев
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Украинская хоккейная лига приступает к работе над формированием состава участников 5-го юбилейного сезона 2020/21. Помимо участия в национальном чемпионате шести действующих клубов («Белый Барс», МХК «Динамо», «Днепр», «Донбасс», «Кременчук», «Ледяные Волки»), Лига ведет переговоры с инициативными группами изДнепра («Динамо»), Кривого Рога («Кривбасс»), Киева(МХК «Сокол»), а также из Одессы и Мариуполя.

Основной задачей УХЛ является расширение географии чемпионата в будущем сезоне. Это предполагает не только повышение интереса самого турнира, но и рост популярности хоккея в регионах и Украине в целом.

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Напомним, что регулярный чемпионат Украинской хоккейной Лиги-Пари-Матч сезона 2020/21 стартует 30 сентября матчем-открытием между чемпионом и серебряным призером сезона 2019/20. Ониопределятся в ходе плей-офф, который состоится в сентябре 2020 года.

Источник: uhl.ua
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