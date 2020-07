Линди Рафф станет новым главным тренером Нью-Джерси

Линди Рафф

Линди Рафф будет нанят в качестве тренера «Нью-Джерси Девилз».

60-летний Рафф заменит Алена Насреддина,который был назначен временным тренером, после того как был уволен Джон Хайнс .

Том Фицджеральд останется генеральным менеджером Нью-Джерси.

Рафф работал главным тренером в лиге 19 сезонов из них 15 с «Баффало».

На место тренера Дэвилз также рассматривались Жерар Галлан и Питер Лавиолетт.

Lindy Ruff will be hired as coach of the Devils, NHL Network reported Wednesday.https://t.co/tvEL8e1Yaf

— NHL.com (@NHLdotcom) July 9, 2020