Линди Рафф станет новым главным тренером Нью-Джерси

Линди Рафф
Линди Рафф будет нанят в качестве тренера «Нью-Джерси Девилз».
60-летний Рафф заменит Алена Насреддина,который был назначен временным тренером, после того как был уволен Джон Хайнс .
Том Фицджеральд останется генеральным менеджером Нью-Джерси.
Рафф работал главным тренером в лиге 19 сезонов из них 15 с «Баффало».
На место тренера Дэвилз также рассматривались Жерар Галлан и Питер Лавиолетт.
Lindy Ruff will be hired as coach of the Devils, NHL Network reported Wednesday.https://t.co/tvEL8e1Yaf
— NHL.com (@NHLdotcom) July 9, 2020
Источник: nhl.ru