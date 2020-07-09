Четверг, 9 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейЛинди Рафф станет новым главным тренером Нью-Джерси
Хоккей

Линди Рафф станет новым главным тренером Нью-Джерси

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Линди Рафф

Линди Рафф будет нанят в качестве тренера «Нью-Джерси Девилз».
60-летний Рафф заменит Алена Насреддина,который был назначен временным тренером, после того как был уволен Джон Хайнс .
Том Фицджеральд останется генеральным менеджером Нью-Джерси.
Рафф работал главным тренером в лиге 19 сезонов из них 15 с «Баффало».
На место тренера Дэвилз также рассматривались Жерар Галлан и Питер Лавиолетт.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 + 9 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Экс-тренер «Далласа» и «Баффало» возглавит «Нью-Джерси»

Крис Пронгер ушел с работы во “Флориде”

«Чикаго» не будет менять название и логотип, несмотря на cитуацию в США

Экс-игрок ХК «Кременчук» перешел в «Алтай-Торпедо» из Казахстана

Украинская хоккейная лига приступает к формированию состава юбилейного сезона

Закрыть