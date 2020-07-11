Рене Фазель: «Не думаю, что с участием игроков из НХЛ в Олимпиадах возникнут какие-либо трудности»

НХЛ и профсоюз хоккеистов согласовали подписание нового коллективного договора. Документ предполагается возможность паузы в «регулярках» на время Игр 2022 и 2026 годов.

Глава Международной федерации хоккеяРене Фазель прокомментировал новое соглашение Лиги и профсоюза хоккеистов:

— Не думаю, что с участием игроков из НХЛ в Олимпиадах возникнут какие-либо трудности. Переговоров будет много, но в целом новость о том, что данное решение присутствует в новом коллективном трудовом соглашении, для меня и всего международного хоккеяочень хорошая, – рассказал сказал Фазель.

Источник: АР