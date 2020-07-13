Сауси готов сыграть за Миннесоту в квалификационном турнире

ГлавнаяХоккейСауси готов сыграть за Миннесоту в квалификационном турниреХоккейСауси готов сыграть за Миннесоту в квалификационном турниреНиколай ПисаревНет комментариевДобавлено Июл. 13, 2020 в 18:150Share3 Карсон Сауси Защитник Миннесоты Карсон Сауси оправился от травмы верхней части тела и выведен из списка травмированных игроков клуба. Он пропустил 9 последних игр. Источник: nhl.ru загрузка...Написать комментарий Добавить комментарий Отменить ответНапишите здесь свой комментарийИмя Email Пожалуйста, введите ответ цифрами:12 − четыре = Вам может понравиться Хоккей Трансферные новости, работа над участниками юбилейного сезона и рестарт НХЛ – в дайджесте минувшей недели13.07.20202Читать большеХоккей Аризона расторгла контракт с Миле13.07.20202Читать большеХоккей В «Монреале» выявлено несколько случаев заражения коронавирусом13.07.20202Читать большеХоккей “Уайлд” готовы рисковать ради Капризова13.07.20203Читать большеХоккей Сергей Афанасьев остается в «Днепре»13.07.2020Читать большеХоккей Потолок зарплат в НХЛ остается прежним13.07.20202Читать большеХоккей Лундквист тренируется с “Рейнджерс”13.07.2020Читать большеХоккей Сибрук приступил к тренировкам13.07.20203Читать большеХоккей НХЛ не будет останавливать сезон в случае выявления коронавируса у игроков12.07.2020Читать большеШесть игроков отказались от продолжения сезона НХЛ12.07.20205Читать большеРекомендуем посмотретьФутболСтало известно, вернется ли Жерсон Родригеш в Динамо30.06.202030.06.2020ФутболУАФ объяснила, почему гол “Динамо” в ворота “Ворсклы” не засчитали09.07.2020ФутболМеталлист-1925 разорвал контракт с забивным форвардом08.07.202008.07.2020ФутболМихайличенко летом покинет Динамо09.07.202009.07.2020ФутболВ Киеве создают Зарю 1972, которая будет представлять Луганск10.07.202010.07.2020ФутболСМИ: “Динамо” дало добро на трансфер Цыганкова12.07.2020ТеннисОрганизаторы UTS придумали новые теннисные правила для своего турнира12.06.2020ФутболТиаго Алькантара перешел в Ливерпуль07.07.202007.07.2020БоксЛомаченко открыл собственный отель на берегу моря11.07.2020ФутболСергей Ковнир – новый инвестор Кремня08.07.202008.07.2020