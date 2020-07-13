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Хоккей

Сауси готов сыграть за Миннесоту в квалификационном турнире

Николай ПисаревНет комментариев
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Карсон Сауси

Защитник Миннесоты Карсон Сауси оправился от травмы верхней части тела и выведен из списка травмированных игроков клуба.
Он пропустил 9 последних игр.

Источник: nhl.ru
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