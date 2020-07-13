Трансферные новости, работа над участниками юбилейного сезона и рестарт НХЛ – в дайджесте минувшей недели

На прошлой неделе Украинская хоккейная лига приступила к формированию состава участников юбилейного сезона, «Днепр» покинули два форварда, нападающий «Белого Барса» подписал контракт с французским клубом, НХЛ официальна назвала расписание рестарта сезона, Никита Коваленко подвел итоги “регулярки” для херсонской команды, а «Кременчук» назвал дату выхода из отпуска.

Эти новости и не только мы собрали в дайджесте минувшей недели.



Украинская хоккейная лига приступает к работе над формированием состава участников 5-го юбилейного сезона 2020/21. Помимо участия в национальном чемпионате шести действующих клубов(«Белый Барс», МХК «Динамо», «Днепр», «Донбасс», «Кременчук», «Ледяные Волки»), Лига ведет переговоры с инициативными группами изДнепра («Динамо»), Кривого Рога («Кривбасс»), Киева(МХК «Сокол»), а также из Одессы и Мариуполя.

Основной задачей УХЛ является расширение географии чемпионата в будущем сезоне. Это предполагает не только повышение интереса самого турнира, но и рост популярности хоккея в регионах и Украине в целом.

Напомним, что регулярный чемпионат Украинской хоккейной Лиги-Пари-Матч сезона 2020/21 стартует 30 сентября матчем-открытием между чемпионом и серебряным призером сезона 2019/20. Ониопределятся в ходе плей-офф,который состоится в сентябре 2020 года.

ФорвардАлександр Матерухинпродолжит карьеру в составе «Могилева»,сообщает пресс-служба «львов».

Прошлый сезон 38-летний форвард также начинал в составе могилевского клуба и набрал 4 (2+2) очка в 8 матчах первого этапа экстралиги А. Однако затем продолжил выступления в чемпионате Украины, где отметился 36 (14+22) баллами в 34 поединках в составе «Донбасса» и «Днепра».

Также клуб покинул второй по результативности нападающий “щук”Александр Шибаев –стороны решили не продлевать контракт на плей-офф и будущий сезон УХЛ-Пари-Матч.

Всего в сезоне 2019/20 Шибаев провел в составе “щук”26 матчей,в которых набрал47 (14+33) очковпри показателе полезности+29.Такая результативность позволила нападающему занятьвторую строчкусреди бомбардиров команды и итоговое8 местосреди всех бомбардиров Лиги.

Форвард МХК «Динамо»Евгений Абаджянна YouTube-канале УХЛ провел онлайн-конференцию, в ходе которойответил на все опросы болельщикови рассказал о старте своей профессиональной карьеры, выступлениях в «Галицких Львах»и сезоне в харьковском клубе.

— Какой матч в прошлой “регулярке” ты можешь назвать для себя самым удачным в индивидуальном плане?

— Наверное, это была победа над «Ледяными Волками» – первая наша победа в сезоне. Мы тогда выиграли со счетом 2:1, а я забил победный гол и отдал передачу. Так что эта победа мне очень запомнилась.

Экс-защитник «Кременчука»Виталий Андрейкивперешел в усть-каменогорский «Алтай-Торпедо».

Прошлый сезон 24-летний украинский хоккеист начинал в «Бейбарысе», где в 10 матчах отметился заброшенной шайбой.Затем он перебрался в «Актобе», записав в свой актив в 40 играх 13 (5+8) очков.

Напомним, что уроженец Львова становилсябронзовым и серебряным призером чемпионата Украины в составе ХК «Кременчук» в сезонах 2015/16 и 2016/17 соответственно.

Французкий клуб«Пуатье» сообщает, что состав команды пополнил 20-летний украинский нападающийАртем Шиманский. Отметим, что новый клуб украинца выступает в третьем по силе Дивизионе Франции.

Минувший сезон форвард провел в составе белоцерковского «Белого Барса», набрав16 (7+9) очковв43 матчахпри показателе полезности-8.Всего в чемпионатах Украины юный нападающий провел171 матч, заработав при этом63 (28+34) очкаи показатель полезности-5.

За свою карьеруАртем Шиманскийстановился чемпионом Украины среди юниоров (U17) и серебряным призером в чемпионате Украины U20, а также становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины (сезоны 2017/18 и 2018/19). К тому же, хоккеист выигрывал бронзовыемедали чемпионата мира U18в Дивизионе 1В.



«Днепр» полностью сохранил вратарскую линию на сентябрьский плей-офф и пятый сезон чемпионата УХЛ-Пари-Матч, продлив контракты сОлегом ПетровымиАлександром Хомутовым.



В регулярном чемпионате сезона 2019/20 Олег Петровв 23 матчахотразил568 бросков(93.3% отраженных бросков) и заработал коэффициент надежности1.84.Такой результат позволил Петрову занять итоговое второе место среди всех голкиперов УХЛ в регулярной части чемпионата.

Также в сезоне 2019/20 Олег Петров дебютировал в составе национальной сборной Украины, сыграв 4 официальных поединка, отбив92.6%бросков в створ своих ворот.

Напомним, что в начале лета Олег Петровсыграл скромную свадьбу в кругу родных и близких с известной украинской певицейСоней Кей.

Александр Хомутов состав«Днепра»пополнил в декабре 2019 года, когдаОлег Петровполучил травму на турнире в составе национальной сборной Украины. Всего в регулярном чемпионате в створе ворот херсонского клубаАлександр Хомутовпровел 12 матчей, заработав коэффициент надежности1.54и отбив94.1%бросков противника.

В одном из матчей четвертьфинала плей-офф против МХК «Динамо», которыйХомутовпровел в воротах «Днепра», голкипер пропустил всего1 шайбу,отбив18 бросковпротивника.

Официальный сайт белорусского ХК«Химик» сообщает, что клуб подписал контракт с защитникомГеоргием Пузатовым.

Георгий Пузатов– воспитанник нижневартовского хоккея. Выступал в казанском «Барсе», «Нефтянике» из Альметьевска, а так же командах «Спутник» (Нижний Тагил) и «Юниор» (Курган).

Минувший игровой год начал в «Авиаторе», однако большую часть сезона провел в оршанском «Локомотиве», суммарно сыграв за«железнодорожников» в 28 матчах и набрав 15 (5+10) баллов. Завершил защитник игровой год в украинском «Кременчуке» – 4 игры и одна заброшенная шайба.

НХЛ и ассоциация игроков лиги договорились о подписании нового коллективного соглашения, которое будет действовать до окончания сезона-2025/26. Кроме того, стороны утвердили план возобновления нынешнего чемпионата. Плей-офф Кубка Стэнли-2020 пройдет в Торонто и Эдмонтоне.

Тренировочные лагеря могут открыться в домашних городах команд 13 июля. 26 июля 24 команды отправятся в два хаб-города: 12 коллективов Восточной конференции поедут в Торонто, а 12 команд Западной конференции – в Эдмонтон. 1 августа начнутся квалификационные игрыКубка Стэнли.

В каждом из городов сыграют восемь команд в сериях до трех побед, победители пройдут в первый раунд плей-офф. По четыре лучшие команды каждой конференции на основе набранных очков получили автоматический пропуск в плей-офф и сыграют в круговом турнире для определения посева. Победившие команды в квалификационных сериях останутся в Торонто и Эдмонтоне на первые два раунда плей-офф.

Эдмонтон примет финал Восточной конференции, финал Западной конференции и финал Кубка Стэнли. Ожидается, что решающие серии конференций начнутся 8 сентября, а старт финала Кубка Стэнли запланирован на 22 сентября. Обладатель трофея должен определиться не позднее 4 октября.

Официальный сайт ХК «Кременчук» сообщает, что с 1 августа команда начнет подготовку к плей-офф чемпионата УХЛ-Пари-Матч2019/20 и нового сезона 2020/21.

1 и 2 августа хоккеисты пройдут медицинское обследование и сдадут тесты по физподготовке, а 3 августа начнут ледовые занятия на арене спорткомплекса «Айсберг».

Напомним, что полуфинальная серия между ХК «Кременчук» и «Белым Барсом» стартует 1 и 2 сентября в Кременчуге, а 5 и 6 числа полуфинал переедет в Белой Церкви, в случае необходимости матче также пройдут 8, 10 и 12 сентября.

«Донбасс» и «Днепр» свою битву за место в финале начнут 2 и 3 сентября в Дружковке, а 6 и 7 сентября проведут два матча в Херсоне.В случае необходимости матче также пройдут 9, 11 и 13 сентября.

Первый матч финала состоится через два дня после окончания последней серии 1/2 финала, но не позднее 16 сентября.

Нападающий херсонского «Днепра»Никита Коваленкопообщался с пресс-службой Украинской хоккейной лиги и рассказал о регулярном чемпионате для “щук” и будущем полуфинале против«Донбасса».

—Как думаешь, каким будет старт плей-офф в сентябре? Сложно будет командам вкатиться и начать сезон сразу с решающих матчей?

— Я считаю, что и плей-офф и новый сезон будут не менее интересны, чем этот. Нас ждет много изменений и поэтому плей-офф будет очень интересным.

В нашей паре с«Донбассом» будут яркие и захватывающие поединки. Надеюсь, что эти матчи мы сыграем при полных трибунах, а не при пустых. Потому что, играя четвертьфинал без болельщиков, было очень непривычно.

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber