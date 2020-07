Дмитрий Саморуков

Эдмонтон отправил в аренду на следующий сезон защитникова Дмитрия Саморукова (в ЦСКА, Москва) и Теодора Леннстрема (в Фролунда, лига SHL).

The Oilers loan defenceman Theodor Lennstrom to SHL Frolunda for the 2020-21 season. He joins Dmitri Samorukov (KHL) as Oilers defence prospects playing in Europe next season.

— Daniel Nugent-Bowman (@DNBsports) July 21, 2020