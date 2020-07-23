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Хоккей

Экс-форвард «Кременчука» перешёл в «Днепр»

Николай ПисаревНет комментариев
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Херсонский «Днепр» подписал контракт с российским форвардомАлексеем Зайцевым. Об этом сообщает официальныйInstagram-аккаунтклуба.

Игрок имеет опыт выступлений в чемпионате ВХЛ (91 матч, 18 шайб, 23 передачи), а также первенстве Казахстана (59 матчей, 10 шайб, 14 передач).

Напомним, Зайцев играл в составе ХК «Кременчуг». По итогам регулярного сезона вошел в топ-3 бомбардиров с 51 очком (10+41) в 33 матчах и показателем полезности +27. К ним Зайцев добавил 3 (1+2) очка в 7 матчах плей-офф.

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В 3-м чемпионате УХЛ стал вместе с кременчужанами стал бронзовым призером, отдав наибольшее количество голевых передач по итогам регулярного сезона 2018/19 – 41.

После 4 матчей (4 очка, +2) в «Кременчуг» в сезоне 2019/20 нападающий перешел в «Ермак», а затем подписал соглашение с «Южным Уралом».

В «Днепре» хоккеист будет выступать под номером «92».

Источник: uhl.ua
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