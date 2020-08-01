Константин Симчук: «Я уверен, что наша команда далеко не на один сезон»

ДиректорДЮСШ «Сокол» и будущего клуба, именитый украинский игрокКонстантин Симчукв интервью телеканалу XSPORT рассказал о создании команды на базе школы, первом тренировочном сборе и будущих игроках, которые могут попасть в состав киевского клуба.



— Тот ли это легендарный «Сокол», о котором все думают? И как появилась идея возродить клуб?

—Начнем с того, что это еще не тот наш легендарный «Сокол», который все ждут.

Но появление команды не было спонтанным решением. Разговоры с департаментом у нас ходят уже давно, а до этого мы неоднократно обращались в КМДА для того, чтобы город взял на себя финансирование команды.

Но с этим возникли сложности, так как в городе Киев существует далеко не один вид спорта и, конечно, каждый из них претендует на финансирование от города. Тем более в связи с последними событиями в мире этот вопрос вообще отложился.

Что касается именно нашей молодежной школы, то такая идея возникла сразу. Я считаю, что это идеальный вариант замыкания нашей школьной цепочки, нашей системы – молодежная команда. Повторюсь, работа ведется уже очень давно.Конечно, в этом проекте участвовал и Вячеслав Завальнюк, и Алексей Житник. Усилиями всех у нас появилась такая команда.



— Если говорить о финансовом вопросе. Кто помог финансированием команде?

— Именно толчок созданию нашей команды дал Департамент молодежи и спорта и КМДА. Было принято решение дать финансовую поддержку двум киевским командам – это«Ледяные Волки» (ДЮСШ«Льдинка») и ДЮСШ «Сокол». Так что основная финансовая нагрузка ложится на Департамент.

Плюс нашу школу не первый год поддерживает компания«СанАгро Украина» и юридическая компания «Европейская правовая защита». «СанАгро Украина» – это компания наших бывших выпускников, ребята сейчас занимаются удобрениями и они являются лидерами поставок по Украине.

Так что ребята с удовольствием согласились помочь родной команде. Я вообще считаю, что даже несмотря на то, что «Сокол» будет молодежной командой, у игроков должна быть зарплата.Я бы не хотел, что бы наша команда перешла во взрослую. Наоборот, я хочу, чтобы она состояла из наших молодых воспитанников.



— На каких условиях Вы сотрудничаете с этими компаниями? Ставят Вам спонсоры задачу держать какую-то определенную планку в чемпионате УХЛ-Пари-Матч?

— На данный момент условий нам таких не ставят. Сейчас стоит задача воспитывать свою молодежь – причем не только нашей школы. Взрослые команды они и рассчитаны на более возрастных игроков, легионеров.

По ходу сезона будет видно и возможно нам тоже нужно будет укрепляться более опытными хоккеистами для того, что бы молодые ребята смотрели, учились и тянулись за более профессиональным уровнем.



— Кто будет тренером будущей команды?

— На сегодняшний день уже принято решение, что команду возглавит Олег Шафаренко. Мы уже не первый месяц разговариваем и рассматриваем кандидатуры. Примерно в начале года я общался и с Андреем Срюбко, предлагая ему попробовать себя в качестве тренера нашей школы, конечно, говорил с Олегом Шафаренко. Также мы вели переговоры и с Вадимом Шахрайчуком, но он до последнего ждал от нас более конкретных действий.

И хоть Олег Шафаренко достаточно молодой специалист, но я вижу в нем хороший потенциал именно главного тренера команды. Поэтому я уверен в нем и желаю ему только удачи.



— А кто будет ассистировать Олегу Леонидовичу на тренерском мостике?

— Не будем забывать, что команда будет существовать в рамках школы. Поэтому делать тренерский штаб из двух-трех специалистов я не вижу никакого смысла. У нас в школе работают такие специалисты как Рамиль Юлдашев, Андрей Савченко, Дмитрий Марковский, Александр Матвийчук.

Это опытные тренеры, которые будут участвовать и в тренировочном процессе, и в игровом. Я считаю, что на данный момент у нас один из самых опытных тренерских составов в Украине.



— Можно сказать, что это будет Вашим преимуществом перед другими украинскими клубами?

— Да, это правильно. Конечно, это преимущество нашей школы, что у нас собраны все поколения украинской школы хоккея. Начиная отВиктора Чибирева, который воспитал не один десяток звезд мирового хоккея. Плюс у всех наших тренеров есть опыт игр и в советском чемпионате в составе «Сокола».



— Что из себя будет представлять состав команды? В каком составе вы приступите к предсезонным сборам?

— На данном этапе еще рано говорить о костяке команды. Когда было принято решение о создании клуба, то я первым делом позвонил Константину Буценко и предупредил его, что мы будем делать предложения нашим воспитанникам, которые в частности сейчас играют и в «Белом Барсе».

В итоге, мы провели переговоры с некоторыми нашими воспитанниками, у которых уже закончились контракты. Так что сейчас у нас уже есть договоренности с теми ребятами, которые до этого выступали в белоцерковском клубе. К тому же, у нас уже есть договоренности с ребятами из Херсона и Харькова.

Более конкретно о точном составе мы сможем говорить где-то в середине августа, когда у нас начнется сбор на олимпийской базе «Конче-Заспа».

— Что насчет воспитанников еще того былого«Сокола»? Вели переговоры с более опытными игроками?

— Конечно, такие разговоры тоже были. Например, мы вели переговоры с Андреем Михновым, который скорее всего начнет с нами тренироваться. Мы общались с Петрухно, Жовниром и так далее. Так что есть уже ряд игроков1997-2000 годов, которые могут начать сезон у нас в команде.

Пока есть небольшие сложности с формированием состава. Есть ребята, которые пропустили предыдущие сезоны, но они просят приехать на просмотр. К сожалению, нам приходится отказывать таким игрокам, ведь нам предстоит играть против очень опытных и сильных команд. А когда хоккеист пропустил сезон или два, то уже очень сложно заново нагнать форму и плюс возрастает риск получить травму.



— Когда вы общаетесь с игроками, какой вопрос чаще всего задают?

— Конечно, больше всего любого игрока интересует финансовая составляющая и условия в команде. И я считаю, что это правильно. Любой спортсмен профессиональный не должен работать бесплатно, волонтерить. Это и есть профессиональный спорт, в котором даже самые молодые игроки должны зарабатывать.

Когда спрашивают про суммы, я не вижу смысла их скрывать. Я лично, считаю, что молодой игрок, который только делает первые шаги, должен зарабатывать около 5 000 – 7 000 гривен. Потому что хоккей – травмоопасный и контактный вид спорта, а поэтому ребята должны с раннего возраста готовить себя и быть профессионалами. Если хоккеисты, грубо говоря, играют за тарелку супа, то таких же результатов от них можно ожидать ина льду.



— Как отреагировали юные хоккеисты на новость, что они заиграют в чемпионате УХЛ-Пари-Матч?

— Знаете, в последние две недели наблюдаем такую ситуацию, что игроки, у которых уже есть контракты с другими клубами, очень расстраиваются, что не смогут заиграть за «Сокол». Но это ничего страшного, ведь я уверен, что наша команда далеко не на один сезон.

Повторюсь, я не хочу, чтобы клуб в первый сезон превратился в гонку контрактов и легионеров – мы все-таки максимально будем стараться на начальном пути создать боевую молодую команду, которая смогла бы на равных играть в чемпионате Украины.



— Как вы думаете, не разочарует ли «Сокол» в молодежном формате зрителей и игроков, которые бы могли присоединиться к команде в будущем? На каком уровне реально сможет играть молодежный клуб?

— Мы сейчас как раз плавно перешли к целям, которые мы будем ставить перед командой. Конечно же, нам не хочется допускать старых ошибок других клубов. Основной проблемой киевского хоккея является то, что тут всегда обманывали хоккеистов. Я подчеркну – всегда. Даже в былые времена, когда наш «Сокол» играл в Высшей лиге, могли выплатить зарплату, но не выплатить премию, или не выплатить деньги за операцию при травмах.Лично меня тоже обманывали не раз.

Поэтому нашей задачей является не допустить повторений таких ситуаций. Повторюсь, наша цель – это собрать боевой молодой состав, укрепиться опытными хоккеистами и закончить этот сезон на мажорной ноте, полностью закрыть его материально.



— Как думаете, каким будет киевское дерби между МХК «Соколом» и «Ледяными Волками»?

— Я уверен, что дерби будет мощным и ярким. Я вообще могу сказать, что любой матч с участием МХК «Сокол» будет боевым. Пользуясь случаем, хочу заранее пригласить всех на хоккей в Киеве.



— МХК «Сокол» – это одна из ступенек к возрождению легендарного клуба?

— Я уже говорил, что первостепенно нам нужно возродить и поставить на ноги нашу школу, создать молодежную команду и интернат для хоккеистов, который у нас когда-то уже был. Нам хочется создать такую школу, которая будет греметь на всю страну, а потом уже возрождать первую команду. Первые шаги уже сделаны.

Не стоит забывать, что у нас есть еще «Авангард». Нам нужно достраивать эту арену и запускать туда команду. На данный момент там вообще не ведется строительство, потому что в бюджете города нет на это средств. Насколько мне известно, Министерство заинтересовано в том, чтобы достроить этот объект и возможно в будущем году деньги на «Авангард» заложат в бюджет.

— Расширенее чемпионата – это шаг к его развитию?

— Есть несколько мнений о том, что в чемпионат зайдут две новые команды. Я однозначно уверен, что две новые команды в чемпионате УХЛ-Пари-Матч – это огромный толчек к развитию. Что касается Киева, то для этого города две команды – это мало. Построенных катков на данный момент, увы, не хватает и даже пяти новых площадок будет мало.

Поэтому новые команды – это однозначно большой шаг вперед. Я хочу отметить огромные старания руководства Украинской хоккейной лиги, которое внесло свою немалую лепту в создание нашей мололежной команды, развитие школы и поддержку «Ледяным Волкам». Ребята делают хорошую работу и им нужно сказать отдельные слова благодарности.



— Когда в МХК «Сокол» начнутся сборы?

— Тренировки у нас начнутся с 3-го августа на ВДНХ. Мы планируем совмещать землю и лед. Кстати, для нас сейчас принципиально важно сразу выйти на лед, чтобы начать просматривать игроков в основной состав команды.

Потом с 15-го августа мы заедем на олимпийскую базу в Конче-Заспе. Там также мы будем совмещать лед и землю. Учитывая то, что мы не учавствуем в плей-офф и старт нового сезона планируется на 30-е сентября, тоу нас есть два месяца, чтобы подготовить боеспособный коллектив.



— Вы сами планируете принимать участие в тренировочном процессе? Возможно будететренировать вратарей?

— Конечно, я планирую сам заниматься нашей вратарской линией. К слову, что касается голкиперов, то у нас подтвердили свое желание сыграть в составе «Сокола» два вратаря 2002 года – это Ярослав Сулима и Дмитрий Кубрицкий. Я рад, что воспитанники нашего клуба этот сезон начнут вместе с нами.

Они играли заграницей – Ярослав был в системе омского «Авангарда», а Дима играл в Венгрии. Так что ребята в свои 18 лет уже достаточно опытные и поиграли на хорошем уровне.Я думаю, что у них хватит сил проявить свои лидерские качества и достойно провести этот сезон.



— Какой результат по Вашему мнению будет достойным в этом сезоне?

— Я считаю, что пока не время говорить о каких-то местах, полуфиналах или финалах. Конечно, многое будет зависеть от молодежи и их игры. Потому что костяк будет состоять именно из них. Но мы планируем сделать одну пятерку возрастной и именно эти игроки должны взять на себя роль лидеров. Такой расклад будет для нас приемлимым.

Для меня гордость и приоритет то, что в команде будут играть наши воспитанники, а к целям стоит вернуться попозже.



— Ваш сын Михаил будет играть в«Соколе»?

— Да, Миша начнет сезон в«Соколе», приедет на просмотровый сбор. Если он потянет, то будет играть, если нет, то будет дальше тренироваться. Он парень с большим желаением и я верю, что у него все получится.

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