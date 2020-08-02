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Хоккей

«Питтсбург» проиграл «Монреалю», Кубалик набрал пять очков в матче с «Эдмонтоном

Николай ПисаревНет комментариев
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Прошедшей ночью в НХЛ стартовал Кубок Стэнли. В общей сложности в турнире примут участие 24 клуба, сейчас проходит квалификация за право участия в четвертьфинале конференций. Серии пройдут до трех побед.

Каролина – Рейнджерс – 3:2

Командам понадобилось всего три минуты, чтобы явить миру первую шайбу и первую драку Кубка Стэнли-2020. Гол оформил Джейкоб Слэвин через 61 секунду после стартового вбрасывания, а чуть позже подрались Строум и Уильямс.

Ворота «рейнджеров» защищал Хенрик Лундквист – главный тренер команды из Нью-Йорка решил обойтись без российских киперов. Георгиев сидел на скамейке, а Шестеркин наблюдал за игрой в маске с трибун.

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Кстати, для Лундквиста это 128-й матч в плей-офф в старте подряд. Это третий результат в истории НХЛ, а рекорд лиги принадлежит Мартину Бродеру (194).

Эдмонтон – Чикаго – 4:6

«Черные ястребы» неожиданно прихлопнули Драйзайтля, Макдэвида и остальных «нефтяников». При этом главные звезды «Эдмонтона» закончили встречу с голом и двумя передачами каждый.

Но у «Чикаго» в этот вечер была своя звезда. Чешский новичок Доминик Кубалик поучаствовал в пяти шайбах своей команды – у него 2+3. Разумеется, он сейчас лучший бомбардир Кубка Стэнли.

Айлендерс – Флорида – 2:1

В противостоянии вратарей чуть удачливее оказался Семен Варламов – «Айлендерс» победили. При этом нельзя не отметить, что Бобровский провел матч с «Нью-Йорком» гораздо собраннее, чем пару дней назад он же выглядел в товарищеской игре с «Тампой». А для Варламова этот матч стал первым в Кубке Стэнли с 2014 года.

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Питтсбург – Монреаль – 2:3 ОТ

Главная сенсация дня – Кросби, Малкин и другие звезды на грани вылета из Кубка Стэнли. «Пингвинз» отыгрались с 0:2, перевели встречу в овертайм, но на 74-й минуте карающий бросок исполнил защитник Джефф Петри.

Кстати, в этом матче впервые с 1923 года было назначено два буллита. Оба были не реализованы. В третьем периоде неудачную попытку исполнил «пингвин» Конор Шири, а в овертайме форвард «Канадиенс» Джонатан Друэн. Так что итог примерно справедлив.

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Калгари – Виннипег – 4:1

В канадском дерби «Флэймз» пропустили первыми, но в середине игры случился перевеорот. «Калгари» методично уничтожал «Джетс», а тем нечем было крыть. Лучший гол дня на счету немца Тобиаса Ридера, который убежал в отрыв в меньшинстве и пробил Хеллибака.

Сегодня вечером квалификация продолжится. Зрителей ждут еще три матча.

Расписание матчей Кубка Стэнли-2020. 2 августа.

21:00. Нэшвилл – Аризона

3:00. Торонто – Коламбус

5:30. Ванкувер – Миннесота

Источник: ФХБ

Источник: uhl.ua
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