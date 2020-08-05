“Нэшвилл” – “Аризона” (4:2):”Нэшвилл” сравнял счет в серии с “Аризоной”

Ник Бонино и Юуси Сарос

“Нэшвилл” сравнял счет в серии с “Аризоной”, одержав уверенную победу. По голу у “Предаторз” забили Райан Джохансен, Ник Бонино, Калле Ярнкрок и Виктор Арвидссон. Однако для команды Джона Хайнса все было не так просто, как могло показаться.

“Койотиз” прекрасно провели первый период и перебросали соперника 14-5, однако ушли на перерыв при счете 0:2. Бонино открыл счет на восьмой минуте вторым броском “Хищников” в матче, а следующим броском Джохансен увеличил преимущество “Нэшвилла”, воспользовавшись неразберихой у ворот Дарси Кемпера.

Ситуация усугубилась для “Аризоны” к середине второго периода, когда счет по броскам был 16-9 в ее пользу, но отставание увеличилось до трех шайб. После этого стало понятно, что сегодня все складывается не в пользу “Койотиз”. Во вторые 30 минут встречи “Нэшвилл” безраздельно владел инициативой и перебросал соперника 19-10. Точку в интриге матча поставил Арвидссон, реализовавший большинство на 14-й минуте третьего периода.

На последней минуте “Аризона” умудрилась забить дважды – с разницей в 10 секунд отличились Клейтон Келлер и Лоусон Крауз. Но главной картины это изменить уже не могло.

“Мне понравились эти два гола в концовке, – сказал тренер “Койотов” Рик Токкет. – Это добавит нам уверенности. Этот матч для меня уже закончен. Сейчас обстоятельства меняются стремительно. Ты выиграл – все здорово, проиграл – все ужасно. Так и происходит в плей-офф. И успеха в нем добиваются уравновешенные команды”.

Звание главного героя матча досталось Юсе Саросу, который отбил 24 броска, не дотерпев до первого шатаута в плей-офф 54 секунды. Главные его сэйвы случились при счете 1:0. С тех пор “Предаторз” гнали вперед, не оглядываясь.

“Я чувствовал себя хорошо, а команда играла замечательно, – сказал Сарос. – Моя первая победа в матче плей-офф многое для меня значит. Когда растешь, об этом всегда мечтаешь. Но впереди еще много всего. Надо работать и надеяться на будущие победы”.

Третий матч серии пройдет в среду в Эдмонтоне, который является хаб-городом для команд Западной конференции.