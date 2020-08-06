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Хоккей

Бывший защитник «Кременчука» и МХК «Динамо» сыграет в белорусском «Авиаторе» на Кубке Салея

Николай ПисаревНет комментариев
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Пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь опубликовала состав«Авиатора» на предсезонный турнир Кубок Салея-2020, который стартует 6 августа. В заявку клуба на турнир попал экс-защитник«Кременчука» и«Динамо»Александр Дегтярев.

В Украине защитник выступал в сезонах 2015/16, 2016/17 и 2018/19. Суммарно в кременчугском и харьковском клубах Дегтярев провел 111 поединкови набрал 37 (7+30) балловпри показателе полезности +3. Отметим, что в составе«Кременчука» Дегтярев становился бронзовым и серебряным призером чемпионата Украины.

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Ранее стало известно, что на Кубке Салея также сыграют бывшие игроки«Донбасса» и«Днепра» Егор Егоров и Александр Матрухин в составе«Могилева», а также экс-защитник«Ледяных Волков»Демид Лучниковв составе«Шахтера».

Источник: uhl.ua
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