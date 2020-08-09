Воскресенье, 9 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейС Днем рождения, ХК «Днепр»!
Хоккей

С Днем рождения, ХК «Днепр»!

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Сегодня, 8 августа, хоккейный клуб «Днепр» отмечает два года с момента основания клуба.

Украинская хоккейная лига поздравляет “щук” с праздником и желает дальнейшего процветания, побед и успехов на хоккейных просторах.В этот день мы хотим поздравить херсонскую команду, всех игроков и сотрудников клубас Днем рождения, и пожелать достижения самых высоких целей.

Отметим, что за два года существования команды«Днепр» выиграл серебряные медали чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч, а в незавершенном сезоне 2019/20 “щуки” заняли третью строчку в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата и прошли 1/4 финала плей-офф, обыграв харьковский МХК«Динамо».

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Флорида подписала контракт с американским форвардом

Красные против белых: «Донбасс» провел очередной двусторонний поединок

“Миннесота” – “Ванкувер” (4:5 ОТ): 11 секунд в овертайме

Никита Шабанов продолжит карьеру в «Ледяных Волках»

“Флорида” – “Айлендерс” (1:5): “Пантеры” отправляются домой

Закрыть