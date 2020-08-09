С Днем рождения, ХК «Днепр»!

Сегодня, 8 августа, хоккейный клуб «Днепр» отмечает два года с момента основания клуба.

Украинская хоккейная лига поздравляет “щук” с праздником и желает дальнейшего процветания, побед и успехов на хоккейных просторах.В этот день мы хотим поздравить херсонскую команду, всех игроков и сотрудников клубас Днем рождения, и пожелать достижения самых высоких целей.

Отметим, что за два года существования команды«Днепр» выиграл серебряные медали чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч, а в незавершенном сезоне 2019/20 “щуки” заняли третью строчку в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата и прошли 1/4 финала плей-офф, обыграв харьковский МХК«Динамо».