Пачиоретти сыграет в матче №1

Макс Пачиоретти

Нападающий “Вегас Голден Найтс” Макс Пачиоретти прилетел в Эдмонтон и должен сыграть в матче №1 первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли Западной конференции на этой неделе.

20 июля хоккеист получил травму, характер которой не раскрывается, и не тренировался с командой, отправившейся в Эдмонтон на матчи кругового турнира квалификации Кубка Стэнли без него.

По правилам Плана возобновления сезона, клубам запрещено разглашать информацию о травмах или болезнях игроков. Тренер “Вегаса” Питер Дебур в воскресенье сообщил, что Пачиоретти в воскресенье вышел из карантина и в понедельник проведет тренировку с командой.

“Наш состав станет глубже. Возвращается наш лучший бомбардир, – сказал Дебур. – Он поможет нам в большинстве и не только”.

“Голден Найтс” выиграли все три матча кругового турнира, получив первый посев в плей-офф. “Блэкхокс” посеяны под восьмым номером.

Пачиоретти стал самым результативным игроком “Вегаса”, набрав 66 (32+34) очков в 71 игре регулярного чемпионата 2019-20 годов.

В квалификационном круговом турнире команда смогла достойно сыграть в атаке и без него, забросив 15 шайб в ворота “Даллас Старз”, “Сент-Луис Блюз” и “Колорадо Эвеланш”. В среднем за игру “Вегас” забивал пять голов, что является лучшим показателем среди всех участников квалификации.

Пачиоретти вернется на левый фланг ведущего звена, где он играл с Уильямом Карлссоном и Марком Стоуном. В его отсутствие там действовал Чендлер Стивенсон, забросивший одну шайбу в трех играх.

Тренировочный лагерь Стивенсон начал в третьем звене. Там его заменил центрфорвард четвертой тройки Ник Казинс.

“Мы будем разбираться с составом троек, начиная с завтрашнего дня и до первой игры”, – сказал Дебур.

“Голден Найтс” еще не определились, кто будет защищать ворота команды в матче №1. По словам Дебура, в силу необычной ситуации в плей-офф сыграет и Робин Ленер, и Марк-Андре Флери.

Начиная с контрольного матча против “Аризона Койотиз” (30 июля), Флери и Ленер играют по очереди.

“Ничего похожего на нынешний плей-офф еще не было. В связи с этим тренеру нужно решить немало вопросов, рассмотреть разные варианты, – сказал Дебур. – Суть заключается в том, что предстоящие четыре раунда сжаты по времени, если сравнивать их с обычным плей-офф. Возможность менять игроков на разных позициях, а не только в воротах, дает серьезное преимущество в кубковых играх”.

“Вегас” приобрел Ленера 24 февраля, совершив обмен с “Чикаго Блэкхокс”. В квалификации вратарь одержал две победы (над “Далласом” и “Колорадо”), пропуская в среднем 2,89 шайбы за игру и парируя 90,3% бросков. Флери отразил 12 бросков из 16 в матче против “Сент-Луиса” в четверг, и 22 в контрольной игре против “Аризоны” (победа “Голден Найтс” – 4:1).

“Если я выхожу на лед, то стараюсь сыграть как можно лучше, – сказал Ленер в субботу после победы над “Эвеланш” со счетом 4:3 в овертайме. – Я буду играть, когда меня выпустят. Марк – вратарь мирового уровня, он давно является одним из лучших в лиге. Как я уже сказал, когда меня поменяли перед дедлайном, я всегда готов играть”.