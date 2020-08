Дэн Владар

24 августа Бостон подписал новый контракт на три года с голкипером Дэном Владаром (зарплата игрока составит 750 000 в сезон).

Vladdy is locked up.The #NHLBruins have signed @danvladar to a three-year contract extension.📰 Full details: https://t.co/Rm0TicOww1 pic.twitter.com/kXEALKkJlc

— Boston Bruins (@NHLBruins) August 24, 2020