«Даллас», «Айлендерс» и «Вегас» одержали третьи победы в сериях и близки к выходу в финалы конференций

Даллас – Колорадо – 5:4 (3:0, 0:2, 2:2)Счет в серии:3-1

Ведя до середины второго периода со счетом 3:0, «Даллас» вынудил понервничать своих болельщиков, когда позволил «Колорадо» сократить отставание до минимума. Правда, в третьей двадцатиминутке двумя голами в течение 32 секунд «звезды» вернули себе внушительный перевес. При пятой шайбе ляп допустил 21-летний защитник «лавин» Кэйл Макар, претендующий на звание лучшего новичка сезона. Он не сумел укротить шайбу за своими воотами, и та выскочила на пятачок, где ее тут же отправил в цель Денис Гурьянов.

У «Колорадо» дублем отметился Валерий Ничушкин. Ему впервые в карьере удалось забросить две шайбы за матч в Кубке Стэнли. Кроме того, это его первые результативные баллы в нынешнем розыгрыше плей-офф. А первой звездой встречи признан 26-летний форвард «Далласа» Радек Факса, на счету которого 3 (1+2) очка.

«Даллас» одержал третью победу в серии и находится в шаге от выхода в финал конференции.

Айлендерс – Филадельфия – 3:2 (0:0, 1:1,2:1) Счет в серии:3-1

Хоккеисты «Айлендерс» также одержали третью победу над соперником, имеющим первый номер посева на Востоке и близки к выходу в финал конференции. Дублем у нью-йоркцев отметился Брок Нельсон, два ассиста у его партнера Джоша Бэйли. Третьей звездой вечера стал голкипер «островитян» Томас Грайсс, отразивший 36 бросков (94,7%).

«Филадельфия» пыталась спасти игру, в конце третьего периода сменив голкипера шестым полевым игроком. И за 65 секунд до сирены один гол Ивану Проворову удалось отыграть. Но победу команда Барри Тротца не упустила.

У «Филадельфии» в заявку на игру был включен шведский форвард Оскар Линдлблум, который пропустил восемь месяцев из-за лечения онкологического заболевания. Нападающий принял участие в предыгровой раскатке, но в матче на льду все же не появился.

Он не выступал с 7 декабря 2019 года. Вскоре после того у Линдблума была диагностирована саркома Юинга – разновидность рака, поражающая костные ткани. В регулярном чемпионате-2019/20 нападающий набрал 18 (11+7) очков в 30 матчах.

Ванкувер – Вегас – 3:5 (1:2, 2:0, 0:3) Счет в серии:1-3

«Вегас» забросил три шайбы на отрезке в пять с половиной минут в начале третьего периода и закончил игру в кошки-мышки с «Ванкувером». Теперь «рыцарям» для выхода в финал Запада осталась одна победа.

Первая звезда матча досталась форварду «Вегаса» Максу Пасиоретти, на счету которого 3 (2+1) результативных балла.

Источник: ФХБ