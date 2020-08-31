“Ванкувер” – “Вегас” (3:5): “Голден Найтс” могут оформить выход в финал конференции во вторник

Макс Пачиоретти и Вильям Карлссон

Три очка Макса Пачиоретти (два гола, передача), два очка Нэйта Шмидта (гол, передача) и надежная игра Марка-Андре Флери, сделавшего 26 сэйвов, принесли “Вегасу” победу над “Ванкувером” в четвертом матче серии второго раунда плей-офф.

“Голден Найтс” могут оформить выход в финал конференции во вторник, который в Эдмонтоне состоится пятый матч / “Вегас” трижды в своей истории вел в серии 3-1 и довел до победы две из них. “Ванкувер” 10 раз проигрывал 1-3, но смог спасти три серии.

На 10-й минуте первого периода счет открыл Макс Пачиоретти, реализовавший первое же большинство “Вегаса” (и остававшееся единственным вплоть до середины третьего периода). Для форварда гол стал четвертым в последних пяти встречах. Хоккей шел открытый и с обоюдными шансами на успех. И в стартовом отрезке соперники обменялись голами. Сначала Элиас Петтерссон нанес неотразимый бросок в большинстве, забросив свою шестую шайбу в плей-офф. А через две минуты “Вегас” снова вышел вперед после гола Чендлера Стивенсона в быстром отрыве, который стал возможен благодаря силовому приему Райана Ривза на Куинне Хьюзе.

🏒 Бо Хорват, забросив в матче №4 против Вегаса свою 9 шайбу в этом плей-офф,единолично возглавил гонку снайперов и вышел на 3-е место в клубном рейтинге голеадоров в решающей стадии сезона.📽️ https://t.co/iHrz294j8E pic.twitter.com/JPS498Xr1T — NHL.RU (@nhlru) August 31, 2020

Во втором периоде рисунок игры не изменился. Сначала преимущество было у “Голден Найтс”, но они не воспользовались несколькими отменным шансами. А вот “Кэнакс” свои моменты реализовали и ко второму перерыву вели 3:2. На пятой минуте счет сравнял Бо Хорват, забивший девятый гол в плей-офф. А на 12-й минуте Тайлер Тоффоли реализовал большинство, обозначив первую в этой серии смену лидера по ходу матча.

У “Ванкувера” был шанс увеличить преимущество до второго перерыва, но в воротах “Вегаса” надежно играл Флери. Один из самых ярких его сэйвов – после броска Петтерссона в упор.

Тем не менее, “Кэнакс” после двух периодов вели в счете, и чувствовали себя уверенно. Потому что в этом плей-офф “Ванкувер” шесть раз был впереди после двух периодов и все шесть матчей довел до победы.

Однако у “Вегаса” были свои планы. “Голден Найтс” не захотели портить собственную статистику: до воскресенья они победили во всех семи встречах, в которых открывали счет. А Флери ни разу за 14 сезонов не проигрывал “Ванкуверу” в основное время.

“Рыцари” перевернули ход матча в первой половине третьего периода, забросив три шайбы менее, чем за шесть минут. На третьей минуте Нэйт Шмидт сделал счет 3:3. Затем “Кэнакс” имели два стопроцентных момента снова выйти вперед, но Петтерссон и Джейк Виртанен промахнулись из выгодных позиций. За что были незамедлительно наказаны. Пачиоретти и Уильям Карлссон за полторы минуты дважды заставили капитулировать Якоба Маркстрема и окончательно сломили дух соперника.

“Ванкувер” предпринял попытку отыграться, в концовке Джей-Ти Миллер попал в штангу, но “Вегас” довел матч до победы и подошел на расстояние одного шага от второго выхода в финал конференции за три года существования.