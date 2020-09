Владислав Каменев

Форвард Колорадо Владислав Каменев подписал контракт с клубом КХЛ СКА (Санкт-Петербург).

Напомним,что у игрока были зафиксированы положительные тесты на COVID-19 и он не находится с Клуб сможет сохранить свои права на Каменева квалифицированным предложением.

After 5 seasons in NHL/AHL, 24-year-old Gagarin Cup champion F Vladislav Kamenev returns to the KHL. pic.twitter.com/b68HQLfvX9

— KHL (@khl_eng) September 1, 2020