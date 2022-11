Джон Марино и Райан Грэйвз Нью-Джерси установил рекорд по скорости забивания шайб подряд. В матче против Эдмонтона Райан Грэйвз и Йеспер Братт отличились с разницей семь секунд .Предыдущий рекорд — 8 секунд. Эти голы принесли Дэвилз победу со счетом 4-3.

No lead is safe. 😨Ryan Graves and Jesper Bratt scored third-period goals seven seconds apart as the @NJDevils turned a 3-2 deficit into a 4-3 lead. #NHLStats: https://t.co/LXi5U5eW99 pic.twitter.com/CUotn08rqe

— NHL Public Relations (@PR_NHL) November 4, 2022