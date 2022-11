Джэйк Маззин Защитник Торонто Джэйк Маззин выбыл на длительный срок (травма шейного отдела позвоночника).Маззин должен пройти повторное медицинское освидетельствование в конце февраля. Его кэпхит в размере 5,625 миллиона долларов может быть использован для пополнения состава, если Маззин не вернется до конца регулярного сезона.

Maple #Leafs announce that Jake Muzzin is out indefinitely with a cervical spine injury. He will be re-evaluated next in February.With Muzzin on LTIR, Toronto will have an opportunity to add to their roster, if they’re expecting him to be out for the season.

— Frank Seravalli (@frank_seravalli) November 14, 2022