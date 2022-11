Миннесота включила Флери в список травмированных

Марк-Андре Флери Марк-Андре Флери был помещен в список травмированных «Миннесота Уайлд» (травма верхней части тела). Зейн Макинтайр был отозван из Айовы (АХЛ) в основной состав. Ожидается обновление о степени травмы.

Minnesota Wild goaltender Marc-Andre Fleury is out indefinitely with an upper-body injury.He will be further evaluated later today, per @RussoHockey. #MNWild pic.twitter.com/K1ZsFNJUTj

— Complete Hockey News (@CompleteHkyNews) November 16, 2022