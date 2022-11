Нью-Джерси одержали 11-ю победу подряд

Егор Шарангович Егор Шарангович забил в овертайме, что принесло «Нью-Джерси Девилз» 11-ю победу подряд — 3:2 над «Торонто Мэйпл Лифс» на Scotiabank Arena Это самая длинная победная серия «дьяволов» с тех пор, как они выиграли 11 матчей подряд в сезоне 2005-06 и на две победы меньше их рекорда (13, установленного в сезоне 2000-01).

The New Jersey Devils have extended their winning streak to 11 games, tied for the 18th longest in NHL history! The franchise record is 13 games.#NJDevils pic.twitter.com/isgR3BJgcW

— Complete Hockey News (@CompleteHkyNews) November 18, 2022