Сегин набрал 700 очков в НХЛ

Тайлер Сегин и Джейми Бенн Джейми Бенн забил гол и сделал две результативные передачи, что помогло «Даллас Старз» победить «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 5:2 в American Airlines Center Мейсон Марчмент забил гол и сделал результативную передачу, Тайлер Сегин сделал две результативные передачи, а Джейсон Робертсон забил, продлив свою результативную серию до рекордных в карьере НХЛ 11 игр за «Старз» (11–5–2) Мэтью Барзал забил свои первые два гола в сезоне в 19-й игре за «Айлендерс». Первая передача Сегена стала его 700-м очком в НХЛ, что сделало его первым игроком на драфте НХЛ 2010 года, достигшим этого рубежа. Он набрал 701 очко (309 голов, 392 передачи) в 843 играх с тех пор, как «Бостон Брюинз» выбрали его вторым номером.

A fun fact, if you will, from Stars PR:With an assist tonight against the Islanders, forward Tyler Seguin records career point No. 700 (309-391—700 in 843 GP), becoming the first player from the 2010 NHL Draft to reach the 700-point mark.

