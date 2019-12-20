Федерер выиграл в голосовании “Самый стильный мужчина десятилетия”

Роджер Федерер стал победителем голосования от журнала “GQ”.
В финальном раунде “Самый стильный мужчина десятилетия: People’s Choice Award”, третья ракетка АТР взял 59% процентов голосов против 41% у американского актера, номинанта премии “Оскар” Тимоти Шаламе (“Зови меня своим именем”, “Маленькие женщины”).
За неделю 38-летний теннисист также обошел в голосованиях исполнителей ASAP Rocky и Гарри Стайлза, а также актера Джону Хилла. Напомним, что Федерер уже выигрывал в голосовании “Самый стильный мужчина” по версии “GQ” по итогам 2016 года.