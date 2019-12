Федерер выиграл в голосовании “Самый стильный мужчина десятилетия”

Дарья Снигур: "Финал стал моим седьмым поединком на турнире в Дубае, а это ритм Большого Шлема"

Роджер Федерер стал победителем голосования от журнала “GQ”.



В финальном раунде “Самый стильный мужчина десятилетия: People’s Choice Award”, третья ракетка АТР взял 59% процентов голосов против 41% у американского актера, номинанта премии “Оскар” Тимоти Шаламе (“Зови меня своим именем”, “Маленькие женщины”).

За неделю 38-летний теннисист также обошел в голосованиях исполнителей ASAP Rocky и Гарри Стайлза, а также актера Джону Хилла. Напомним, что Федерер уже выигрывал в голосовании “Самый стильный мужчина” по версии “GQ” по итогам 2016 года.

Introducing: the Most Stylish Man of the Decade 🤴🏻 pic.twitter.com/DuSpTmo6FU

— Wilson Tennis (@WilsonTennis) December 20, 2019