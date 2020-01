ATP Cup. Германия – Греция 1:1. Группа F (обновляется)

Шэньчжэнь. Бондаренко пробилась во второй круг соревнований

Брисбен. Костюк с боями проходит в финал квалификации

Элина Свитолина: "Буду ли я разбивать ракетки как Багдатис? Нет, свои ракетки я люблю"

Брисбен. Костюк обыгрывает седьмую сеяную на старте квалификации

На турнире в Брисбене проходят матчи вечерней сессии в квартете F.



ATP Cup

Брисбен / Перт / Сидней, Австралия • 3-12 января • хард • $15,000,000

Сетка турнира: тут

БРИСБЕН. Второй раунд

ГРУППА А: Германия – Греция 1:1

Я-Л. Штруфф – М. Перволаракис 6-4, 6-1

А. Зверев – С. Циципас 1-6, 4-6

Кравиц / Мис – Перволаракис / Циципас

High 5 🖐@StefTsitsipas scores his 5th straight win over Zverev, notching a 6-1 6-4 victory to draw Greece level #ATPCup pic.twitter.com/8CCzOWHryK

— Tennis TV (@TennisTV) January 5, 2020