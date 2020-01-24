15-летняя американка разобралась с Осакой на Australian Open

Коре Гофф пробилась в 1/8 финала Australian Open
#Гофф, #Осака
Источник – Чемпион.
15-летняя американка Кори Гофф разобралась с японской Наоми Осакой на Australian Open.
Матч продолжался 1 час и 8 минут. Американка 5 раз подала на вылет, допустила одну двойную ошибку и использовала 1 из 2 брейк-пойнтов.
Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – $49,564,735
Второй круг, 24 января
Коре Гофф – Наоми Осака-6:3, 6:4
Напомним, Свитолина уверенно победила Дэвис на Australian Open.
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