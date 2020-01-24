15-летняя американка разобралась с Осакой на Australian Open

Коре Гофф пробилась в 1/8 финала Australian Open

#Гофф, #Осака

Источник – Чемпион.

15-летняя американка Кори Гофф разобралась с японской Наоми Осакой на Australian Open.

Матч продолжался 1 час и 8 минут. Американка 5 раз подала на вылет, допустила одну двойную ошибку и использовала 1 из 2 брейк-пойнтов.

Australian Open Grand Slam

Мельбурн, Австралия

Призовой фонд – $49,564,735

Второй круг, 24 января

Коре Гофф – Наоми Осака-6:3, 6:4

Напомним, Свитолина уверенно победила Дэвис на Australian Open.