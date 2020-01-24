Australian Open. Циципас проигрывает Раоничу в трёх сетах

– Милош Раонич в первом очном поединке одержал победу над прошлогодним полуфиналистом турнира Стефаносом Циципасом. Теннисисты провели на корте 2,5 часа.
Раонич записал в свой актив 19 эйсов при одной двойной ошибке, 23 виннера при 14 невынужденных ошибках и реализовал 2 брейкпоинта из 6. Циципас не заработал на подаче соперника ни одного шанса на брейк, выполнил 9 эйсов при 3 двойных, 55 виннеров и 32 невынужденные ошибки.
Для грека это был только второй матч на турнире, так как в третий раунд он прошел на отказе Филиппа Кольшрайбера. В 1/8 финала канадец сыграет против Марина Чилича, счет личных встреч 2-1 в пользу хорвата.
– Фабио Фоньини за путевку в четвертьфинал будет бороться с Теннисом Сандгреном. Для соперников это будет четвертый очный поединок, Фоньини ведет в статистике очных встреч 2-1. Теннисисты ранее еще ни разу не играли друг с другом на харде.