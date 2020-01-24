Australian Open. Циципас проигрывает Раоничу в трёх сетах

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Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард •

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Третий круг

Милош Раонич (Канада, 32) – Стефанос Циципас (Греция, 6) 7-5, 6-4, 7-6(2)

Фабио Фоньини (Италия, 12) – Гвидо Пелья (Аргентина, 22) 7-6(0), 6-2, 6-3

– Милош Раонич в первом очном поединке одержал победу над прошлогодним полуфиналистом турнира Стефаносом Циципасом. Теннисисты провели на корте 2,5 часа.

Раонич записал в свой актив 19 эйсов при одной двойной ошибке, 23 виннера при 14 невынужденных ошибках и реализовал 2 брейкпоинта из 6. Циципас не заработал на подаче соперника ни одного шанса на брейк, выполнил 9 эйсов при 3 двойных, 55 виннеров и 32 невынужденные ошибки.

Для грека это был только второй матч на турнире, так как в третий раунд он прошел на отказе Филиппа Кольшрайбера. В 1/8 финала канадец сыграет против Марина Чилича, счет личных встреч 2-1 в пользу хорвата.

– Фабио Фоньини за путевку в четвертьфинал будет бороться с Теннисом Сандгреном. Для соперников это будет четвертый очный поединок, Фоньини ведет в статистике очных встреч 2-1. Теннисисты ранее еще ни разу не играли друг с другом на харде.

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