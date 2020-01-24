Гарбинье Мугуруса: “Довольна качеством своей игры в решающих геймах”

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На пути в третий круг турнира в Мельбурне Мугуруса обыграла австралийку Айлу Томлянович.

О матче

Айла в хорошей форме и я ожидала, что сегодняшний матч будет непростым. Думаю, мы хорошо погоняли друг друга. Я очень счастлива победить, и особенно довольна качеством своей игры в решающих геймах. Мне удалось выиграть 24 из 28 очков у сетки и в этом нет ничего удивительного – я всегда стараюсь играть агрессивно и идти вперёд. Однако сейчас все мои мысли уже о следующем матче.

О восхождении на Килиманджаро

Это было невероятно сложно. Могу с уверенностью сказать, что в теннисе у меня никогда не было таких трудностей. Подъем на такую гору не принесет тебе награду или приз – ты остаешься наедине с собой и своими силами, как физическими, так и психологическими. Сложнее всего было перенести холод, который все усиливался с подъемом. Поводом для подобного восхождения послужило мое желание попробовать что-то новое и отдохнуть от тенниса. Если мне еще когда-нибудь выпадет такая возможность, я обязательно повторю это. Я получила невероятную дозу адреналина.

В субботу Гарбинье встретится с пятой ракеткой турнира Элиной Свитолиной, которая сегодня в своём матче победила американку Лорен Дэвис.



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Источник:

ausopen.com