Гарбинье Мугуруса: “Довольна качеством своей игры в решающих геймах”

О матче Айла в хорошей форме и я ожидала, что сегодняшний матч будет непростым. Думаю, мы хорошо погоняли друг друга. Я очень счастлива победить, и особенно довольна качеством своей игры в решающих геймах. Мне удалось выиграть 24 из 28 очков у сетки и в этом нет ничего удивительного – я всегда стараюсь играть агрессивно и идти вперёд. Однако сейчас все мои мысли уже о следующем матче.
О восхождении на Килиманджаро Это было невероятно сложно. Могу с уверенностью сказать, что в теннисе у меня никогда не было таких трудностей. Подъем на такую гору не принесет тебе награду или приз – ты остаешься наедине с собой и своими силами, как физическими, так и психологическими. Сложнее всего было перенести холод, который все усиливался с подъемом. Поводом для подобного восхождения послужило мое желание попробовать что-то новое и отдохнуть от тенниса. Если мне еще когда-нибудь выпадет такая возможность, я обязательно повторю это. Я получила невероятную дозу адреналина.