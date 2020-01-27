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Теннис

Шесть украинцев стартуют на престижном юниорском турнире во Франции

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Украинские теннисисты выступят на турнире Tennis Europe супер-категории

Les Petits As – Tennis Europe U14 – Super Category
Тарб, Франция • 27 января – 2 февраля • хард (зал)
Сетки турнира (девочки): квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Сетки турнира (мальчики): квалификация • одиночный разряд • парный разряд

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На турнире в Тарбе состоялась жеребьёвка в одиночном разряде, в котором сыграют шесть представителей Украины. Пары соперников в первом круге:

Иванна Ястремская (Украина, WC) – Шанис Ройно (Франция)
Анна Ващенко (Украина, 15) – Джейдсола Коул (Великобритания)
Анастасия Фирман (Украина, 11) – Флавия Ската (Франция, WC)

Константин Мантач (Украина, Q) – Атакан Карахан (Турция, 1)
Александр Пономарь (Украина, 3) – Чарли Кэмус (Австралия, WC)
Роман Венгер (Украина, 15) – Николай Барсуков (Германия, Q)

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Фото: Les Petits As.

Источник: btu.org.ua
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