Шесть украинцев стартуют на престижном юниорском турнире во Франции

Australian Open. Киченок и Бопанна сыграют в четвертьфинале турнира
Вчера, 06:58
Australian Open. Костенко выигрывает дебютный матч на турнире
25.01.20 10:15
Australian Open. Надежда Киченок празднует победу в матче против сестры в первом круге в миксте
25.01.20 07:55
Australian Open. Сестры Киченок сыграют друг против друга в первом круге в миксте
Украинские теннисисты выступят на турнире Tennis Europe супер-категории
Les Petits As – Tennis Europe U14 – Super Category Тарб, Франция • 27 января – 2 февраля • хард (зал) Сетки турнира (девочки): квалификация • одиночный разряд • парный разряд Сетки турнира (мальчики): квалификация • одиночный разряд • парный разряд