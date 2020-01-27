Шесть украинцев стартуют на престижном юниорском турнире во Франции

Новости

Australian Open. Киченок и Бопанна сыграют в четвертьфинале турнира

Australian Open. Костенко выигрывает дебютный матч на турнире

Australian Open. Надежда Киченок празднует победу в матче против сестры в первом круге в миксте

Australian Open. Сестры Киченок сыграют друг против друга в первом круге в миксте

Украинские теннисисты выступят на турнире Tennis Europe супер-категории



Les Petits As – Tennis Europe U14 – Super Category

Тарб, Франция • 27 января – 2 февраля • хард (зал)

Сетки турнира (девочки): квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Сетки турнира (мальчики): квалификация • одиночный разряд • парный разряд

На турнире в Тарбе состоялась жеребьёвка в одиночном разряде, в котором сыграют шесть представителей Украины. Пары соперников в первом круге:

Иванна Ястремская (Украина, WC) – Шанис Ройно (Франция)

Анна Ващенко (Украина, 15) – Джейдсола Коул (Великобритания)

Анастасия Фирман (Украина, 11) – Флавия Ската (Франция, WC)

Константин Мантач (Украина, Q) – Атакан Карахан (Турция, 1)

Александр Пономарь (Украина, 3) – Чарли Кэмус (Австралия, WC)

Роман Венгер (Украина, 15) – Николай Барсуков (Германия, Q)

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Фото: Les Petits As.