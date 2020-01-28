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Теннис

Роджер Федерер: “Не мог поверить в смерть Коби Брайанта, какой же это ад”

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Как я узнал об этой трагедии? Это просто невероятно драматичные новости. Когда я проснулся утром и увидел первые сообщения, то сначала не мог поверить, что это все правда, что это на самом деле. Я сразу же разбудил свою жену и мы попытались найти еще какие-то подтверждения. Ты чувствуешь такое сожаление. Его смерть затрагивает весь мир спорта.

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Коби также был частым гостем в теннисном туре. Он был большим поклонником тенниса. Я был так рад увидеться с ним в Нью-Йорке в прошлом году, когда он бросал жребий в матче на US Open. Я всегда был фанатом баскетбола, а если ты любишь баскетбол, то ты любишь и Коби. Когда у тебя большая семья, много детей и происходит такая трагедия, ты думаешь: “О, Боже мой, какой же это ад”. Мне очень жаль”.

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Источник:
tagesanzeiger.ch

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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