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Теннис

Новак Джокович: “Коби Брайант был моим другом и наставником”

Евгений НикитюкНет комментариев
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“Мы с Коби общались уже больше 10 лет. Когда мне нужен был совет или поддержка, он всегда был готов мне помочь. То, что произошло с ним, с его дочерью и другими семьями, просто разбивает мне сердце. Я не могу найти хоть какой-то положительный момент, когда теряешь такого человека. Это так неожиданно, это такой шок. Ему было только 40 лет, он делал то, к чему уже привык, поскольку он часто летал на вертолете на свои тренировки, деловые встречи или просто путешествовал. Невозможно не плакать, он был моим наставником и другом”.

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Источник:
ausopen.com

Источник: btu.org.ua
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