Андрезьё-Бутеон. Завацкая не смогла выйти в четвертьфинал

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Катарина Завацкая завершила выступление на турнире ITF W60 во ФранцииВо втором круге соревнований четвёртая сеяная украинка потерпела поражение от словацкой теннисистки Ребекки Шрамковой: 1:6, 4:6. Встреча продолжалась всего 58 минут.
По ходу матча Завацкая допустила две двойные ошибки, реализовала один из четырёх брейк-поинтов и проиграла четыре гейма на собственной подаче.
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