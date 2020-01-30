Андрезьё-Бутеон. Завацкая не смогла выйти в четвертьфинал

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Во втором круге соревнований четвёртая сеяная украинка потерпела поражение от словацкой теннисистки Ребекки Шрамковой: 1:6, 4:6. Встреча продолжалась всего 58 минут.

По ходу матча Завацкая допустила две двойные ошибки, реализовала один из четырёх брейк-поинтов и проиграла четыре гейма на собственной подаче.

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