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Теннис

Андрезьё-Бутеон. Завацкая не смогла выйти в четвертьфинал

Евгений НикитюкНет комментариев
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Во втором круге соревнований четвёртая сеяная украинка потерпела поражение от словацкой теннисистки Ребекки Шрамковой: 1:6, 4:6. Встреча продолжалась всего 58 минут.

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По ходу матча Завацкая допустила две двойные ошибки, реализовала один из четырёх брейк-поинтов и проиграла четыре гейма на собственной подаче.

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Источник: btu.org.ua
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