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Теннис

Каир. Украинки завершили борьбу за парный титул

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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На турнире ITF в Египте состоялись полуфиналы парном разряде

Zed Open Women’s Tennis 100k – ITF World Tennis Tour
Каир, Египет • 10-16 февраля • хард • $100,000
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Марта Костюк и Леся Цуренко потерпели поражение в двух сетах от третьих сеяных на турнире в Каире сербки Александры Крунич и Катаржины Питер из Польши: 4:6, 1:6

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В свою очередь, Анастасия Шошина и полька Паула Каня уступили нидерландке Аранче Рус Майяр Шериф Ахмед Абдельазиз из Египта – 7:6(5), 2:6, 5-10.

Напомним, что ранее сегодня Леся Цуренко вышла в полуфинал одиночного разряда.

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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