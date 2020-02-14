Каир. Украинки завершили борьбу за парный титул

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На турнире ITF в Египте состоялись полуфиналы парном разрядеZed Open Women’s Tennis 100k – ITF World Tennis TourКаир, Египет • 10-16 февраля • хард • $100,000Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Марта Костюк и Леся Цуренко потерпели поражение в двух сетах от третьих сеяных на турнире в Каире сербки Александры Крунич и Катаржины Питер из Польши: 4:6, 1:6
В свою очередь, Анастасия Шошина и полька Паула Каня уступили нидерландке Аранче Рус Майяр Шериф Ахмед Абдельазиз из Египта – 7:6(5), 2:6, 5-10.
Напомним, что ранее сегодня Леся Цуренко вышла в полуфинал одиночного разряда.
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Фото: Getty Images.
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