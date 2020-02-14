Новое на сайте

еще
Пятница, 14 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисНиколасвилль. Калинина проигрывает во втором круге
Теннис

Николасвилль. Калинина проигрывает во втором круге

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 15:07

Свитолина прокомментировала свою победу во втором круге в Хуахине

Вчера, 14:49

Хуахин. Свитолина за час оформила путёвку в четвертьфинал

12.02.20 14:46

Элина Свитолина: "Вчерашний матч в паре помог мне понять условия и особенности игры на этом корте"

12.02.20 13:40

Элина Свитолина прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Хуахине

Ангелина Калинина не смогла выйти в четвертьфинал турнира ITF в США

Kentucky Open – ITF World Tennis Tour
Николасвилль, США • 10-16 февраля • хард (зал) • $100,000
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Во втором круге украинская теннисистка уступила обладательнице wild card Клэр Лю из США – 1:6, 4:6.

Читайте также:  Сборная Украины узнала соперника в плей-офф Кубка Федерации

Калинина провела на корте почти полтора часа и за это время допустила пять двойных ошибок, реализовала два из четырёх брейк-поинтов и проиграла пять геймов на собственной подаче.

Подписывайтесь на официальные страницы БТУ в социальных сетях,
чтобы быть в курсе главных новостей украинского и мирового тенниса:
✔ Facebook ✔ Twitter ✔ VK ✔ Instagram ✔ Viber ✔ Telegram

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Читайте также:  Хьюстон. Куэрри проведет второй полуфинал в сезоне
Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пятнадцать + два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Санкт-Петербург. Доден обыграла четвёртую сеяную, Бертенс начала защиту титула

Стало известно, где состоится матч Кубка Федерации Япония – Украина

Каир. Украинские теннисистки сыграют в парных полуфиналах

Бондаренко вышла в четвертьфинал турнира в Таиланде

Ангелина Калинина: “Очень хотелось бы видеть в Европе такие турниры, как в США”

Закрыть