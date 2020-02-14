Николасвилль. Калинина проигрывает во втором круге

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Элина Свитолина прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Хуахине
Ангелина Калинина не смогла выйти в четвертьфинал турнира ITF в СШАKentucky Open – ITF World Tennis TourНиколасвилль, США • 10-16 февраля • хард (зал) • $100,000Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Во втором круге украинская теннисистка уступила обладательнице wild card Клэр Лю из США – 1:6, 4:6.
Калинина провела на корте почти полтора часа и за это время допустила пять двойных ошибок, реализовала два из четырёх брейк-поинтов и проиграла пять геймов на собственной подаче.
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