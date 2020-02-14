Николасвилль. Калинина проигрывает во втором круге

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Свитолина прокомментировала свою победу во втором круге в Хуахине

Хуахин. Свитолина за час оформила путёвку в четвертьфинал

Элина Свитолина: "Вчерашний матч в паре помог мне понять условия и особенности игры на этом корте"

Элина Свитолина прокомментировала свою победу в первом круге турнира в Хуахине

Ангелина Калинина не смогла выйти в четвертьфинал турнира ITF в США



Kentucky Open – ITF World Tennis Tour

Николасвилль, США • 10-16 февраля • хард (зал) • $100,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Во втором круге украинская теннисистка уступила обладательнице wild card Клэр Лю из США – 1:6, 4:6.

Калинина провела на корте почти полтора часа и за это время допустила пять двойных ошибок, реализовала два из четырёх брейк-поинтов и проиграла пять геймов на собственной подаче.

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