Стало известно, где состоится матч Кубка Федерации Япония – Украина

Поединки плей-офф состоятся 17-18 апреля

#Япония, #Украина

Источник – sport.ua.

Поединок Япония – Украина в женском командном чемпионате состоится на корте Utsubo Tennis Center в Осаке.

Об этом сообщает ВТУ.

На этих кортах в 2016 году сине-желтые провели поединок против японцев в рамках Кубка Дэвиса.

В 2019 на этих кортах Наоми Осака выиграла титул серии WTA Premier, обыграв в финале Анастасию Павлюченкову.

Ранее, Филима прокомментировал жеребьевку плей-офф Кубка Федерации.

Напомним, Снегирь проиграла на старте турнира в Египте.