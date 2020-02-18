Свитолина: Не показала и 10 процентов того, на что способна

Элина Свитолина прокомментировала поражение на старте турнира в ОАЭ

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Источник – tennisua.org.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла продемонстрировать весь свой потенциал на турнире в Дубае.

Об этом рассказала сама украинская теннисистка.

“Очень трудно сказать, что же произошло сегодня. Я неплохо начала матч, но потом все пошло насмарку. Хотела бы я лучше перестроиться, в результате все развалилось. Я всегда играла в Дубае хорошо, поэтому я еще больше расстроена. Очень трудно по горячим следам сказать, что произошло, и почему я сыграла именно так. Хотелось бы выступить здесь лучше, с этим местом связано столько хороших воспоминаний…

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Я все еще пытаюсь понять, что же происходит, что же я должна сделать, чтобы улучшить игру. Мы много работаем, но видимо, что-то идет не так, я должна найти способ, как мне, для начала, выйти на прежний уровень. Сейчас у меня есть проблемы, возможно, ментального характера, возможно что-то еще.

Конечно, для Брэди было немного проще – она сыграла здесь три матча, но для меня нет оправданий. Я должна была бороться, но этого не произошло, я не показала и 10 процентов от того, на что способна.

Это поражение не повлияет на мой турнирный расклад. На следующей неделе я выступлю в Дохе, потом турниры практически каждую неделю”, – сказала Свитолина.