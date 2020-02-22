Марсель. Циципас и Оже-Альяссим поспорят за титул чемпиона

Стефанос Циципас второй год подряд сыграет в финале соревнований. В прошлом году в борьбе за титул грек обыграл Михаила Кукушкина из Казахстана.
Феликс Оже-Альяссим проведет свой второй финал подряд. Теперь на счету 19-летнего канадца 5 финалов в АТР-туре (также тинейджером в 5 финалах сыграл Энди Маррей, Новак Джокович – в 7, а Рафаэль Надаль – в 18).
Финал между 21-летним Стефаносом Циципасом и 19-летним Феликсом Оже-Альяссимом станет самым молодым на турнирах АТР с 2018 года и турнира в Вашингтоне (между 21-летним Александром Зверевым и 19-летним Алексом де Минором).