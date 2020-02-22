Марсель. Циципас и Оже-Альяссим поспорят за титул чемпиона

Новости

Бергамо. Илья Марченко сыграет в финале соревнований

Свитолина и Ястремская на тренировке в Дохе

Каир. Костюк и Рахимова победили в парном финале

Каир. Костюк побеждает Снигур и выходит в финал

Известны имена финалистов на турнире АТР во Франции.



Open 13 Provence – ATP Tour 250

Марсель, Франция • 17-23 февраля • хард (зал) •

Действующий чемпион: Стефанос Циципас (Греция)

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

Полуфинал

Ф. Оже-Альяссим (Канада, 7) – Ж. Симон (Франция) 7-5, 7-6(2)

С. Циципас (Греция, 2) – А. Бублик (Казахстан) 7-5, 6-3

Стефанос Циципас второй год подряд сыграет в финале соревнований. В прошлом году в борьбе за титул грек обыграл Михаила Кукушкина из Казахстана.

Феликс Оже-Альяссим проведет свой второй финал подряд. Теперь на счету 19-летнего канадца 5 финалов в АТР-туре (также тинейджером в 5 финалах сыграл Энди Маррей, Новак Джокович – в 7, а Рафаэль Надаль – в 18).

Финал между 21-летним Стефаносом Циципасом и 19-летним Феликсом Оже-Альяссимом станет самым молодым на турнирах АТР с 2018 года и турнира в Вашингтоне (между 21-летним Александром Зверевым и 19-летним Алексом де Минором).

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Фото: AP Photo.