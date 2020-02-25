Ястремская разобралась с победительницей Australian Open на турнире в Дохе

Даяна Ястремская пробилась в третий круг турнира в Катаре

#Ястремская, #Кенинов

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (25) во втором круге турнира Qatar Total Open 2020 встречала против шестой сеяной Софии Кенинов с США (5).

Украинка в двух сетах смогла обыграть американку.

Матч продолжался 1 час и 36 минут. Ястремская 13 раз подала на вылет, допустила 5 двойных посылок и использовала 3 из 5 брейк-пойнтов.

Qatar Total Open – Premier 5

Доха, Катар

Призовой фонд $3,240,445

Хард

Второй круг, 25 февраля

Даяна Ястремская – София Кенинов 6:3, 7:6 (4)

Ранее Свитолина проиграла Анисимовой на турнире в Дохе.