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Теннис

Стаховский уступил в квалификации турнира во Франции

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Матч продолжался 1 час 23 минуты

#Стаховский

Источник – Чемпион.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский проиграл во втором раунде квалификации турнира во французском городе По.

Украинец в двух сетах уступил россиянину Теймуразу Габашвили.

Матч продолжался 1 час 23 минуты.

TEREGA Open Pau Pyrénées – ATP Challenger Tour
По (Франция)
Второй круг, 25 февраля

Теймуразу Габашвили – Сергей Стаховский 7:6 (1), 6:2

Ранее, определился состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса.

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Напомним, Стаховский поднялся на одну позицию в рейтинге ATP.

Источник: champion.com.ua
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