Супертурнир в Индиан-Уэллс отменили через коронавирус

#Индиан-Уэллс, #коронавирус

Источник – tennisua.org.

Организаторы турнира ATP Masters и WTA Premier Manndatory BNP Paribas Open в Индиан-Уэллс отменили его из-за угрозы коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Будут изучены возможности проведения турнира в другие даты.

The 2020 BNP Paribas Open will not be held.https://t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2020