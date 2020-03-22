Организаторы турнира в Риме хотят провести соревнования в этом году

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В Федерации тенниса Италии будут рассматривать варианты проведения “Internazionali BNL d’Italia” в текущем сезоне.



Как сообщают СМИ, президент итальянской теннисной федерации выразил желание все-таки провести объединенный чемпионат ATP Masters 1000 / WTA Premier 5 в 2020 году.

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Анджело Бинаи заявил об этом во время интервью SkySport24 и отметил, что они “были бы счастливы стать подготовительным этапом к Ролан Гаррос”. В федерации надеются, что “турнир все-таки будет сыгран в Риме”, но организаторы не исключают, что могут перенести его в другой город и даже на другое покрытие.

Ранее Федерация тенниса Италии опубликовала официальное письмо с комментариями о сложившейся ситуации в стране. Руководство федерации обещает поддержать игроков и теннисную инфраструктуру в этот период. При этом именно “Internazionali BNL d’Italia” в письме называют их главным источником дохода.

Напомним, что организаторы Ролан Гаррос ранее перенесли грунтовый мэйджор на 20 сентября – 4 октября. В сентябре также должен пройти Открытый чемпионат США – с 24 августа по 13 сентября.

Турнир “Internazionali BNL d’Italia” должен был стартовать на грунтовых кортах в Риме в середине мая. По последним данным в Италии зафиксировано более 53,5 тысяч случаев заражения коронавирусом (4824 – с летальным исходом).

Binaghi a Sky Sport 24: “Contiamo di riprogrammare gli Internazionali quest’anno. A noi andrebbe benissimo essere uno dei tornei preparatori del Roland Garros. Vorremo si giocassero a Roma, ma siamo disposti a organizzarli in qualunque sede e su qualunque superficie” — Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) March 21, 2020

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Фото: Getty Images.