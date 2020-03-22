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Теннис

Организаторы турнира в Риме хотят провести соревнования в этом году

Евгений НикитюкНет комментариев
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В Федерации тенниса Италии будут рассматривать варианты проведения “Internazionali BNL d’Italia” в текущем сезоне.

Как сообщают СМИ, президент итальянской теннисной федерации выразил желание все-таки провести объединенный чемпионат ATP Masters 1000 / WTA Premier 5 в 2020 году.

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Анджело Бинаи заявил об этом во время интервью SkySport24 и отметил, что они “были бы счастливы стать подготовительным этапом к Ролан Гаррос”. В федерации надеются, что “турнир все-таки будет сыгран в Риме”, но организаторы не исключают, что могут перенести его в другой город и даже на другое покрытие.

Ранее Федерация тенниса Италии опубликовала официальное письмо с комментариями о сложившейся ситуации в стране. Руководство федерации обещает поддержать игроков и теннисную инфраструктуру в этот период. При этом именно “Internazionali BNL d’Italia” в письме называют их главным источником дохода.

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Напомним, что организаторы Ролан Гаррос ранее перенесли грунтовый мэйджор на 20 сентября – 4 октября. В сентябре также должен пройти Открытый чемпионат США – с 24 августа по 13 сентября.

Турнир “Internazionali BNL d’Italia” должен был стартовать на грунтовых кортах в Риме в середине мая. По последним данным в Италии зафиксировано более 53,5 тысяч случаев заражения коронавирусом (4824 – с летальным исходом).

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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