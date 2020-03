Новак Джокович: “Мы не можем быть здоровы, если не здоров наш мир”

Леся Цуренко: "Первая реакция на отмену турнира – это был шок и округленные глаза"

Первая ракетка мира обратился к болельщикам в соцсетях.



“Я молюсь за ваше здоровье и за исцеление. Пусть Бог исцелит вас от любой болезни, физической, психологической или духовной. Пусть он даст вам здоровья, энергии и радости на день сегодняшний.

Для каждого сейчас настало очень трудное время. Я шлю вам свою поддержку и молитвы. Пожалуйста, оставайтесь дома во время карантина и помогайте медикам на передовой, чтобы они могли помочь больным и нуждающимся. В столь критическое время давайте не будем их обременять еще больше.

Нужно видеть более широкую картину. Мы живем в современном мире, который быстро меняется. Мы все время в движении. Мы редко когда можем остановиться и поразмыслить о нашей жизни. Мы просто зациклились на идее, что мы всегда должны где-то быть и заниматься чем-то продуктивным. Я сам всячески нацелен на то, чтобы быть продуктивным и активным, но в гармонии с миром и первоначальным смыслом нашего бытия. Мы не можем быть здоровы, если не здоров наш мир.

Это время, когда мы все должны объединиться. Давайте на самом деле попробуем провести полноценное время с нашими семьями дома и насладиться маленькими вещами в жизни. Давайте попробуем смеяться, любить и посвятить время работе над своим внутренним миром. Молитесь, медитируйте, питайтесь здоровой едой, играйте на музыкальных инструментах, пойте, танцуйте, читайте, пишите, занимайтесь физкультурой, хорошо спите, тренируйте свой мозг так, чтобы думать только о хорошем… Сейчас представилась прекрасная возможность для этого.

Оставаясь дома, мы не только, надеюсь, поможем замедлить распространение этого вируса, но мы также дадим себе шанс по-настоящему обратиться к определенным эмоциям и своему подсознанию, которые мы подавляли и игнорировали. Нам нужно сейчас добраться до самых глубин и перезагрузиться на каждом уровне своего «Я». Только так мы сможем повысить свою вибрацию и помочь Матушке Земле исцелиться быстрее. Мы все одно целое. Мы все живем в одном мире. Пожалуйста, относитесь к людям и Природе так, как бы вы хотели, чтобы относились к вам. Пусть Бог вас бережет. Мы все станем сильнее и объединимся еще больше, я уверен”.

