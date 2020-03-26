Барбора Стрыцова: “Когда мне было 20 лет, я предпочла бы родить ребёнка, чем путешествовать и играть в теннис”

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“Когда мне было 12 лет, передо мной стал выбор: теннис или фигурное катание. Я выбрала теннис. И это был мой выбор, не родителей. Это было не так просто, как может показаться на первый взгляд. Мне было очень тяжело принять это решение. У меня не всегда были красивые отели и я не всегда путешествовала в прекрасные места.

В 16 лет я занимала первое место в юниорском рейтинге. Меньше чем через год я поднялась на 56-ю строчку в рейтинге WTA и потом всё обрушилось. В 20 лет я многое пережила. Я вышла замуж, я была так влюблена. Мы были знакомы только три месяца до свадьбы и прожили вместе восемь лет. Мы знали, что были очень молоды, когда всё это началось, но мы очень этого хотели.

Я была одной из немногих 20-летних девушек, которая предпочла бы родить ребёнка, чем путешествовать и играть в теннис. Я хотела завершить карьеру и больше не выступать. Мне надоело постоянно путешествовать и забывать, какой у меня номер в гостинице. Я очень много побеждала по юниорам и потом это просто прекратилось. В такие моменты начинают появляться сомнения, тем ли ты занимаешься. У всех они есть. Вера в себя пропадает.

Именно тогда я опустилась на 220-е место в рейтинге. Это случилось очень быстро и мне пришлось начинать всё заново в 25 лет. Мне повезло, что рядом со мной были хорошие люди. Скоро мне исполнится 34 года и я люблю этот вид спорта больше всего. Теннис – это одна из тех вещей, которые у меня получается лучше всего. Понадобилось определённое время, чтобы я поняла, что теннис для меня значит. Ты начинаешь понимать: “Боже, я по этому скучала. Я скучала по этому адреналину. Я скучала по теннису”.

Нет лучше ощущения, когда выигрываешь матч. Оно невероятное. Я люблю доказывать себе, что ещё могу играть в теннис. Я люблю этот вид спорта, хотя иногда мне кажется, что я его ненавижу. Я пытаюсь напоминать себе, как я буду по нему скучать, когда в моей жизни его больше не будет.

Эта внутренняя сила перешла ко мне от родителей. Ещё до того, как я родилась, мой отец работал на шахте и на него все обрушилось. Врачи говорили, что он больше не сможет ходить. Ему понадобилось два года, чтобы доказать им обратное. Он заново научился ходить и даже умеет кататься на сноуборде. Его способность не сдаваться мотивировала меня всю жизнь.

Я очень довольна собой последние два года. Конечно, иногда устаёшь от путешествий, но я выбираю те турниры, где мне нравится. Благодаря этой внутренней радости я хорошо выступаю и это показывают мои результаты. Но мне понадобилось время, чтобы понять, что счастье важнее результатов.

Теннисный мир кажется таким прекрасным и молодые игроки считают, что всё приходит легко и быстро. Мне понадобилось много лет, чтобы находится там, где я сейчас. Ты должен сам найти свой путь через тренировки и путешествия. Мне кажется, что у меня получилось найти свой правильный путь”.

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Источник:

www.behindtheracquet.com