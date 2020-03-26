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Теннис

Организаторы Уимблдона: “Мы рассматриваем все варианты, в том числе отсрочку и отмену турнира”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета опубликовал официальное заявление.

Как сообщается на сайте Уимблдона, в связи со вспышкой коронавируса AELTC рассматривает все возможные варианты сценариев для турнира в 2020 году, в том числе его отсрочку и отмену. Организаторы говорят о тесном сотрудничестве с британскими властями и службами здравоохранения, рекомендациям которых они следуют.

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На следующей неделе Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета проведет экстренное собрание.

В заявлении также сказано, что возможность проведения турнира без зрителей они отклоняют.

На данный момент организаторы отметили, что следуя рекомендациям по безопасности, у них остается совсем короткий период для подготовки кортов к соревнованиям, а сейчас они сводят работу над покрытием к минимуму. В AELTC заявляют, что обсуждают свои дальнейшие шаги в сотрудничестве с Федерацией тенниса Великобритании, ATP, WTA, ITF и другими турнирами Большого Шлема.

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Уимблдон-2020 запланирован в теннисном календаре на 29 июня – 12 июля.

> Из-за пандемии коронавируса ATP и WTA приостанавливают проведение турниров: все новости

• 24 марта правительство Японии и МОК заявили, что Летние Олимпийские игры в этом году в Токио не состоятся.

• 17 марта стало известно, что организаторы Ролан Гаррос не успевают подготовить турнир к проведению в мае-июне и хотят перенести его на осень.

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• Ранее организаторы турнира в Индиан-Уэллс заявили, что будут рассматривать возможности перенести турнир на другие даты. Такое же желание высказывает турнир ATP/WTA в Риме.

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Источник:
wimbledon.com

Фото: AELTC.

Источник: btu.org.ua
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