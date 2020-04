Первая ракетка США: “Мне кажется, что теннисные соревнования возобновят одними из последних”

Даяна Ястремская: "Сейчас нужно перебороть свое "хочу" и сидеть дома, быть жестче самим с собой"

Джон Иснер – о теннисном сезоне-2020, отмене Уимблдона и своих буднях в Далласе.



“Сейчас говорят об отмене Уимблдона. Я не уверен наверняка, но на данный момент так говорят, – рассказал в интервью 21-я ракетка мира. – И дыма без огня не бывает. Так что, да, к сожалению, выглядит так, что Уимблдон отменят… И на данный момент кажется, что тенниса не будет и до Уимблдона. Нам это переварить очень трудно.

Свой последний турнир я играл в Мексике (в конце февраля) и сейчас кажется будто бы уже как минимум полгода прошло с тех пор. Кажется, что это было так давно, когда я играл в Акапулько. Я помню, как отменили турнир в Индиан-Уэллс. Я был дома в Далласе и готовился на следующее утро улетать на турнир, когда вечером узнал об отмене соревнований. В моем представлении теннис был первым в спортивном мире, кто сделал шаги во избежание распространения вируса, мне нравится такая мысль.

Так как я никуда не уехал перед Мастерсом в Индиан-Уэллс, то с тех пор я и не покидал свой дом. Это были долгие дни и пока нет особо хороших новостей по поводу будущего. Мы выходим из дома пройтись, но придерживаемся всех рекомендаций по дистанцированию. Вот так мы и живем, ждем, что будут хорошие новости и надеемся, что ситуация обернется в позитивную сторону.

Посмотрим, что будет дальше, что будет с Ролан Гаррос. Они приняли единоличное решение, другие турниры тоже пытаются найти способы, как остаться в календаре. Я понимаю, что это чрезвычайная ситуация и вообще весь сезон выглядит сумасшедшим, но я не знаю, насколько их планы совпадают с реальностью. Увидим. Если мы будет играть два мэйджора подряд, то это супер-странно, такого раньше в нашем спорте не было. Но весь этот год во всех видах спорта проходит так, как никогда раньше. И давайте не будем терять из виду то, что сейчас есть вещи важнее спорта.

На мой взгляд, теннис находится в другой ситуации по сравнению со многими видами спорта. Это только мое мнение, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что теннисные соревнования возобновят одними из последних, потому что у нашего спорта такой международный характер. У нас играют теннисисты со всего мира, которые съезжаются в одну точку на неделю. Любому турниру, который станет первым после возобновления, будет трудно контролировать ситуацию. У стран и городов могут быть разные правила касательно того, кто может приезжать и соревноваться. Сейчас это большой вопрос для тенниса”.

