Тони Надаль: “Сейчас моя голова вовсе не занята теннисом”

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Дядя и экс-тренер Рафаэля Надаля – о пандемии коронавируса и проведении теннисного турнира на Мальорке.



“В феврале мой племянник общался с Биллом Гейтсом на тему коронавируса, когда она играли вместе в Южной Африке. Тогда Билл сказал ему, что та ситуация, которая развивается в Китае, станет только сложнее. Я не знаю, изменит ли пандемия людей, потому что люди очень быстро все забывают, но какие-то перемены должны произойти.

Пока нет лекарства или вакцины, я вижу картину довольно сложной. Мы будем жить в атмосфере неопределенности и опасности, пока все не удастся разрешить. Главная задача сейчас – это спасти жизни людей, что игнорируют политики во многих странах. Вы можете быть хорошим политиком, но плохим администратором. Поэтому сегодняшнюю ситуацию нужно доверить в руки экспертов.

Лично мне не хочется ни на что жаловаться. Сейчас полно людей, для которых настали действительно трудные времена. На данный момент турнир ATP на Мальорке окончательно не отменен, организаторы постараются найти новые даты и посмотреть, будет ли возможность провести соревнования в 2020 году. Сегодня моя голова вовсе не занята теннисом, последнее, о чем я думаю, это как организовать теннисный турнир. Впереди еще будут Уимблдонские чемпионаты и турниры на Мальорке, за это я не переживаю, я переживаю за то, как много людей умирает. Мы не привыкли критиковать сами себя, но с этого стоит начать, нужно требовать от себя гораздо большего. Нам нравится доказывать свою правоту, но иногда приходится говорить то, что людям не нравится слышать”.

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Источник:

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Фото: Getty Images.